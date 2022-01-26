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年假拼觀光防病毒 淡水商圈店家獲贈酒精

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市議員鄭戴麗香帶酒精與漂白水各150瓶，發給淡水老街商圈店家，希望大家一起來守護健康。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭戴麗香帶酒精與漂白水各150瓶，發給淡水老街商圈店家，希望大家一起來守護健康。 圖／紅樹林有線電視提供

面對春節連續假期，許多觀光景點準備拼觀光，但由於國內變種新冠病毒本土病例升溫，為了防止人潮聚集導致傳播，市議員鄭戴麗香帶酒精與漂白水各150瓶，給新北淡水老街商圈發展協會，要發給老街商圈店家，希望大家一起來守護健康。

新北市淡水商圈觀光協會理事長盧育佑表示，老街的店家從疫情爆發以來，面對防疫工作從不鬆懈，為了確保每個店家都有足夠的防疫物資，理事長特別穿上鐵蛋娃娃公仔，一邊發送酒精，一邊宣導防疫工作。

市議員鄭戴麗香，也到現場將捐贈的防疫物資，親自發送給店家，並且表示，淡水老街是熱門的景點，面對病毒大家一定要勤洗手，戴好口罩，才可以防止病毒入侵，而這次發放酒精，還有漂白水，希望在過年期間，讓遊客放心的在公共空間當中活動，免除病毒的入侵。

淡水 老街 春節 新北

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