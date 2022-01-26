汐止警、衛生所連線 員警第三劑疫苗施打51%

因COVID-19病毒確診者逐漸增加，汐止分局為加強同仁健康及持續服務民眾，特別與汐止衛生所合作，第一時間加班為汐止分局警察辦理施打第三劑疫苗，目前分局員警兩劑施打率將達100％，第三劑施打率突破51％，強化員警自身防護力，保障市民健康安全。

汐止分局林詮峰分局長推展工作重點，放在治安各面向及防疫工作多面推動，考量警察同仁常於治安第一線與民眾接觸，並與汐止區公所、衛生所等單位共同執行居家檢疫、居家隔離、自主健康管理對象違規防處工作，落實現地查核居家檢疫/隔離案件。

為提升第一線同仁防護力，積極聯繫安排警察同仁接種第三劑疫苗，以面對不斷擴張且嚴峻的疫情現況，特別感謝汐止衛生所鍾美華護理長及所屬團隊同仁第一時間加班為汐止分局警察同仁辦理施打第三劑疫苗，目前分局同仁兩劑施打率將達100％，第三劑施打率已突破51％，強化員警自身防護力，保障市民健康安全。

汐止分局將持續推動防疫相關工作並加強在春節期間落實執行交通、治安及民眾服務等工作，將讓全體同仁及市民都有好年過。