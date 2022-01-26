快訊

踩點範圍驚人！5確診者趴趴走兩禮拜 北市80處足跡一次看

曹西平悼蔡頭「走了不讓人知道」 心疼他憂鬱纏身

瑞芳大型傢俱收運爆量 籲民眾提早預約

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約。 圖／觀天下有線電視提供

距離農曆春節只剩下五天的時間，家家戶戶也陸續開始大掃除，清出許多垃圾和大型傢俱，瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，每天預約數量大概有20件，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約，以免擁擠而延遲收運。

每到中午時間，瑞芳區第一市場旁就有垃圾車會定點收運垃圾，只是年關將近，家家戶戶也陸續在大掃除，清出不少垃圾和大型傢俱，每天都有民眾向清潔隊登記要清運。

瑞芳區清潔隊長吳河勇表示，為因應過年前的垃圾量，清潔隊從1月29日起一連三天，早上八點都會增加一趟巡迴清運，以聽到垃圾車音樂聲為主，春節期間除了2月1日一連三天全面停止各路線的收運，其他時間都有巡迴清運或定點收運垃圾，已經印製時間表廣發給民眾，請民眾要特別留意。

隊長吳河勇說，大型傢俱清運僅接受民眾電話登記，目前收運量較平時增加2-3成，一天至少有20個預約民眾，隊員們也辛苦了，所以呼籲民眾要提早預約清運，以利安排人力前往作業。

瑞芳 垃圾車 春節

延伸閱讀

春節期間 桃園虎頭山、慈湖等景點不打烊

防「喪屍追車」奇景再現 嘉義市初一到四超多定點垃圾車

過年前家庭垃圾爆量 基市環保局24日起加派垃圾車收運

看過來！ 彰化縣公布26鄉鎮市春節連假垃圾清運時間

相關新聞

台北市總預算1715億元過關 大砍29.98億元

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突...

新北翻轉水環境3年總盤點 侯友宜自豪汙水處理全國第一

新北水利局今在市政會議報告「安居樂。水，翻轉新北市 我們正在寫歷史」，展現3年來的施政成果，包含改善44處多年積淹水點、...

憂八里汙水廠難撐全市量能？ 新北在五處加蓋水資中心

為分擔八里汙水處理廠量能，新北水利局在都會區規劃5座水資源中心，可就地處理汙水，預計興建完成後每日可負擔處理21.9萬噸...

柯文哲解釋非「突襲」議會並道歉 北市府總預算今過關

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突...

瑞芳建成公園濕滑要改善 籲共同維護環境

瑞芳區建成公園啟用至今，受到很多小朋友喜愛，但是因下雨天數多，也造成多處地坪濕滑，還有草溝設計也讓民眾誤以為是地層下陷，今(26)日市議員林裔綺會勘，共同研議改善辦法，也希望民眾發揮公德心不要亂丟垃圾，一起維護公園環境。

瑞芳大型傢俱收運爆量 籲民眾提早預約

距離農曆春節只剩下五天的時間，家家戶戶也陸續開始大掃除，清出許多垃圾和大型傢俱，瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，每天預約數量大概有20件，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約，以免擁擠而延遲收運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。