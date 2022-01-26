瑞芳大型傢俱收運爆量 籲民眾提早預約
距離農曆春節只剩下五天的時間，家家戶戶也陸續開始大掃除，清出許多垃圾和大型傢俱，瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，每天預約數量大概有20件，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約，以免擁擠而延遲收運。
每到中午時間，瑞芳區第一市場旁就有垃圾車會定點收運垃圾，只是年關將近，家家戶戶也陸續在大掃除，清出不少垃圾和大型傢俱，每天都有民眾向清潔隊登記要清運。
瑞芳區清潔隊長吳河勇表示，為因應過年前的垃圾量，清潔隊從1月29日起一連三天，早上八點都會增加一趟巡迴清運，以聽到垃圾車音樂聲為主，春節期間除了2月1日一連三天全面停止各路線的收運，其他時間都有巡迴清運或定點收運垃圾，已經印製時間表廣發給民眾，請民眾要特別留意。
隊長吳河勇說，大型傢俱清運僅接受民眾電話登記，目前收運量較平時增加2-3成，一天至少有20個預約民眾，隊員們也辛苦了，所以呼籲民眾要提早預約清運，以利安排人力前往作業。
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