快訊

踩點範圍驚人！5確診者趴趴走兩禮拜 北市80處足跡一次看

曹西平悼蔡頭「走了不讓人知道」 心疼他憂鬱纏身

瑞芳建成公園濕滑要改善 籲共同維護環境

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區建成公園地坪濕滑，市議員林裔綺會勘，研議改善辦法。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區建成公園地坪濕滑，市議員林裔綺會勘，研議改善辦法。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區建成公園啟用至今，受到很多小朋友喜愛，但是因下雨天數多，也造成多處地坪濕滑，還有草溝設計也讓民眾誤以為是地層下陷，今(26)日市議員林裔綺會勘，共同研議改善辦法，也希望民眾發揮公德心不要亂丟垃圾，一起維護公園環境。

瑞芳區一連下了兩個禮拜的雨，好不容易放晴，但是來到建成公園的草坪，卻還是很濕滑，民眾要使用體建設施還得踏上泥濘的草坪，實在危險，就有不少民眾向議員林裔綺來反映，市議員林裔綺也請區公所經建課和新工處到現場了解實際狀況。

市議員林裔綺說，除了草坪濕滑需要改善，另外，公園裡幾處凹陷處被民眾誤認為是地層下陷；經過新工處解釋，這些凹陷處為讓排水順暢的草溝，不過為顧及民眾安全，也會在周邊種植低矮灌木防止民眾誤闖而受傷。

不少附近居民也抱怨，公園啟用至今，來公園使用的人不少，卻也留下不少的垃圾，讓市容景觀大打折扣。

瑞芳區公所經建課長蔡霖宗表示，會和權責單位加強取締亂丟垃圾的民眾，也呼籲民眾發揮公德心，一起維護公園環境，讓大人小孩都能安心使用。

瑞芳 地層下陷

延伸閱讀

瑞芳安德宮寒冬送暖 16年愛心不間斷

平溪老人會千歲宴 上百長者歡喜慶生

新北市議員選戰擂戰鼓 瑞平雙貢蕭敬嚴單挑林裔綺

瑞芳爪峰里共餐尾牙 感謝地方人士長期贊助

相關新聞

台北市總預算1715億元過關 大砍29.98億元

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突...

新北翻轉水環境3年總盤點 侯友宜自豪汙水處理全國第一

新北水利局今在市政會議報告「安居樂。水，翻轉新北市 我們正在寫歷史」，展現3年來的施政成果，包含改善44處多年積淹水點、...

憂八里汙水廠難撐全市量能？ 新北在五處加蓋水資中心

為分擔八里汙水處理廠量能，新北水利局在都會區規劃5座水資源中心，可就地處理汙水，預計興建完成後每日可負擔處理21.9萬噸...

柯文哲解釋非「突襲」議會並道歉 北市府總預算今過關

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預定前天在議會二、三讀，卻因北市府向內政部聲請敬老金自治條例函告無效，引發市府突...

瑞芳建成公園濕滑要改善 籲共同維護環境

瑞芳區建成公園啟用至今，受到很多小朋友喜愛，但是因下雨天數多，也造成多處地坪濕滑，還有草溝設計也讓民眾誤以為是地層下陷，今(26)日市議員林裔綺會勘，共同研議改善辦法，也希望民眾發揮公德心不要亂丟垃圾，一起維護公園環境。

瑞芳大型傢俱收運爆量 籲民眾提早預約

距離農曆春節只剩下五天的時間，家家戶戶也陸續開始大掃除，清出許多垃圾和大型傢俱，瑞芳清潔隊大型家具清運工作就增加2-3成，每天預約數量大概有20件，讓清潔隊員疲於奔命，呼籲民眾提早預約，以免擁擠而延遲收運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。