瑞芳建成公園濕滑要改善 籲共同維護環境

瑞芳區建成公園啟用至今，受到很多小朋友喜愛，但是因下雨天數多，也造成多處地坪濕滑，還有草溝設計也讓民眾誤以為是地層下陷，今(26)日市議員林裔綺會勘，共同研議改善辦法，也希望民眾發揮公德心不要亂丟垃圾，一起維護公園環境。

瑞芳區一連下了兩個禮拜的雨，好不容易放晴，但是來到建成公園的草坪，卻還是很濕滑，民眾要使用體建設施還得踏上泥濘的草坪，實在危險，就有不少民眾向議員林裔綺來反映，市議員林裔綺也請區公所經建課和新工處到現場了解實際狀況。

市議員林裔綺說，除了草坪濕滑需要改善，另外，公園裡幾處凹陷處被民眾誤認為是地層下陷；經過新工處解釋，這些凹陷處為讓排水順暢的草溝，不過為顧及民眾安全，也會在周邊種植低矮灌木防止民眾誤闖而受傷。

不少附近居民也抱怨，公園啟用至今，來公園使用的人不少，卻也留下不少的垃圾，讓市容景觀大打折扣。

瑞芳區公所經建課長蔡霖宗表示，會和權責單位加強取締亂丟垃圾的民眾，也呼籲民眾發揮公德心，一起維護公園環境，讓大人小孩都能安心使用。