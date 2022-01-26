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連署拒台北通強推 柯文哲反嗆議員：天啊！你才搜集個資

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天反批質疑台北通的議員，「有心要去炒作，後來才發現，天啊，你自己才搜集人家個資。」圖／引用直播
台北市長柯文哲今天反批質疑台北通的議員，「有心要去炒作，後來才發現，天啊，你自己才搜集人家個資。」圖／引用直播

北市議員苗博雅等人發起「拒台北通強迫推銷」全民連署，已有上萬民眾參與，對於被質疑台北通強迫推銷，台北市長柯文哲今天反批質疑的議員，「有心要去炒作，後來才發現，天啊，你自己才搜集人家個資，連署過程問『要不要接受到XXX議員的問政資料』，這一看，不是在搜集資料嗎？」

柯文哲反批議員，「講別人，講到最後，自己反而被批評」。台北市政府不管怎樣還是一個政府，有資料處理委員會，為因應此問題，台北市資料委員會短期會成立工作小組，再檢視一次台北通運作；另外，他也已下令要申請ISO，由國外第三方來檢視個資有沒有問題，要取得國際認證，但這要準備資料。

柯文哲說，民眾要相信台北市政府還是有一定的標準，有一定的水準，不用老是懷疑東懷疑西，「結果你(議員)自己做的，反而被懷疑搜集個資」。

對於台北通屢遭質疑，柯文哲說，台北通這個概念不是他發明，是當年去愛沙尼亞參訪，愛沙尼亞推動E化，他們的國務卿也分享過經驗。柯說，海角七號那一部電影名句是「山也BOT、海也BOT」，他常開玩笑，台灣是山也APP，海也APP」，想想看若每一次要下載APP，就要輸入一大堆資料....，愛沙尼雅就設計一個實名制入口，確認之後，不管哪一個APP要用就連過去。

柯文哲也提到，例如申請中央道疫苗護照，要輸入身分證號碼、護照號碼、戶口名簿號碼，不然自然人憑證，老實說，他還不知道戶口名簿號碼，但台北通是有實名的認證過後，就有間接戶政資料，不用一直重複輸入這些東西。

柯文哲表示，台北通概念這不是他發明，這是參考其他國家的成功經驗建立的，對於議員發起連署拒台北通強迫推銷，柯說，常常這樣，有心要去炒作，後來才發現，天啊，你自己才收集人家個資，講別人，講到最後，自己反而被批評。

台北通 柯文哲 北市 苗博雅

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