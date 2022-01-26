重陽金函告無效突襲議會？ 柯文哲道歉了：是誤會

台北市今年度總預算，北市議會大會昨原本要二三讀，卻因柯市府前天政黨協商完，就將「重陽節禮金致送自治條例」送內政部函告無效，引發藍營不滿，質疑突襲、藐視議會，柯文哲今天在防疫記者會中表示，「是誤會，我們表示抱歉，但希望現在疫情期間，我們迫切需要災損金、二備金要通過，不然這個疫情很麻煩」。

柯文哲說，市府不可能去藐視議會，也知道議會審查預算很辛苦，尊重議會決議，但這事是誤會，昨天黃副市長已去議會跟議長、各黨團說明過，造成誤會我們表示抱歉，現在疫情期間，迫切需要，災損金要通過，二備金要通過，不然這個疫情很麻煩。

北市議會昨天大會原本要二三讀通過北市府今年度總預算，卻因北市府在議會政黨協商完，就將議會表決通過的重陽金自治條例，送內政部函告無效，引發藍營議員極度不滿，質疑市府藐視議會，議長陳錦祥更直接宣布散會，「等他(柯文哲)解釋清楚再來」。

對此，柯文哲今天表示，這是誤會，市府不可能藐視議會，不過現在迫切需要總預算快過，因為疫情很麻煩，市府需要災損金、二備金使用。