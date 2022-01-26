快訊

高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

函送敬老金條例無效 議會要求柯文哲先道歉再通過預算

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會臨時大會，審查市府總預算案。記者楊正海／攝影
台北市議會臨時大會，審查市府總預算案。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預計昨天完成二、三讀，但議員不滿24日政黨協商一結束，就收到北市府發函給行政院的電子公文，要向內政部聲請敬老金自治條例函告無效。由於時間點太巧合，議員們怒嗆市府突襲，批評柯文哲藐視議會，下午臨時大會中要求柯文哲先道歉，才願意宣讀通過今年的總預算案。

議會昨天的臨時大會，原本要通過市府的總預算，因不少議員發言批評柯文哲藐視議會，決議散會抗議，並揚言要讓總預算案「審到過年後」。副市長黃珊珊今天中午也親自拜訪議長陳錦祥和議會黨團，解釋市府立場。

黃珊珊指出，12月22日市府舉行敬老禮金自治條例的覆議案的記者會，就表達覆議沒過就會就會發文給內政部做無效宣告，柯市長都有說明清楚，昨天公文到議員手上，時間點不是很妥當，但內容和市府立場都很清楚，昨天已經和議長和各黨團溝通，但今天還會繼續溝通，議會審預算是市民權益，不是只有市府的事。

下午的臨時會中，議員洪健益指出，總預算政黨協商完，就收到柯文哲函送敬老金條例無效的行文，「現在怎麼辦？」議會對總預算歷經6天的政黨協商，「市府卻行文打我們耳光」，預算還要審嗎？頭殼壞去。

議員陳錦祥指出，議會也有函文給行政院，確認敬老禮金自治條例是議會三讀通過的法案，市政府要尊重議會。且柯文哲也同意下午在防疫記者會中，透過記者會向市議會道歉。等柯文哲道歉後，議會將宣讀今年的總預算。

柯文哲

相關新聞

重陽金函告無效突襲議會？ 柯文哲道歉了：是誤會

台北市今年度總預算，北市議會大會昨原本要二三讀，卻因柯市府前天政黨協商完，就將「重陽節禮金致送自治條例」送內政部函告無效...

新北春節疫苗施打不打烊 持續提供民眾接種服務

因應國內Omicron變異病毒株疫情蔓延，為照護市民健康，新北市春節期間疫苗接種不打烊，除在中和環球購物中心增開機動疫苗...

函送敬老金條例無效 議會要求柯文哲先道歉再通過預算

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預計昨天完成二、三讀，但議員不滿24日政黨協商一結束，就收到北市府發函給行政院的...

過年營業注意！改善餐飲油煙 北市管制新法2月1日上路

民以食為天，但隨著環保意識抬頭，除了餐點精緻美味，用餐環境也逐漸受到重視。為此，北市餐飲業管制新法「餐飲業空氣汙染防制設...

防幽靈包裹、一頁式廣告詐騙 4大超商可協助退款

一頁式廣告詐騙橫行，北市法務局今天發布消費資訊，指出不少消費者透過超商取貨付款後才發現是詐騙包裹，甚至還出現「幽靈包裹」...

計程車司機「碰瓷」13次 製造假車禍得手20萬遭起訴

北市一名李姓計程車司機1年半期間「碰瓷」13次，製造假車禍，總共得手20幾萬元和解金。台北地檢署調查後，今依詐欺得利罪起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。