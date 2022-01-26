函送敬老金條例無效 議會要求柯文哲先道歉再通過預算

台北市長柯文哲最後一年的年度總預算案，原預計昨天完成二、三讀，但議員不滿24日政黨協商一結束，就收到北市府發函給行政院的電子公文，要向內政部聲請敬老金自治條例函告無效。由於時間點太巧合，議員們怒嗆市府突襲，批評柯文哲藐視議會，下午臨時大會中要求柯文哲先道歉，才願意宣讀通過今年的總預算案。

議會昨天的臨時大會，原本要通過市府的總預算，因不少議員發言批評柯文哲藐視議會，決議散會抗議，並揚言要讓總預算案「審到過年後」。副市長黃珊珊今天中午也親自拜訪議長陳錦祥和議會黨團，解釋市府立場。

黃珊珊指出，12月22日市府舉行敬老禮金自治條例的覆議案的記者會，就表達覆議沒過就會就會發文給內政部做無效宣告，柯市長都有說明清楚，昨天公文到議員手上，時間點不是很妥當，但內容和市府立場都很清楚，昨天已經和議長和各黨團溝通，但今天還會繼續溝通，議會審預算是市民權益，不是只有市府的事。

下午的臨時會中，議員洪健益指出，總預算政黨協商完，就收到柯文哲函送敬老金條例無效的行文，「現在怎麼辦？」議會對總預算歷經6天的政黨協商，「市府卻行文打我們耳光」，預算還要審嗎？頭殼壞去。

議員陳錦祥指出，議會也有函文給行政院，確認敬老禮金自治條例是議會三讀通過的法案，市政府要尊重議會。且柯文哲也同意下午在防疫記者會中，透過記者會向市議會道歉。等柯文哲道歉後，議會將宣讀今年的總預算。