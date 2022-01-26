過年營業注意！改善餐飲油煙 北市管制新法2月1日上路

民以食為天，但隨著環保意識抬頭，除了餐點精緻美味，用餐環境也逐漸受到重視。為此，北市餐飲業管制新法「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」將自2月1日上路，北市857家業者需遵守其規定，違者可處2萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

餐飲業者在烹調過程排放油煙未妥善收集處理，不僅破壞民眾用餐心情，也影響周遭空氣品質，北市環保局說明，為改善餐飲油煙，已盤點北市燒烤店、牛排餐館及資本額達10萬元且營業面積達100平方公尺以上的餐飲業，總計列管857家業者。

被列管業者須依鼓臉辦法裝設空汙防治設施並落實設備維護保養，且其紀錄應至少保存2年，若未能履行相關規定，可依違反空氣汙染防治法第23條規定告發，處2萬以上、100萬元以下罰鍰；若違法者為工商場廠、場，則處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，並要求限期改善。