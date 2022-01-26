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松山區高中師生憂附幼傳確診 校長：已休業式

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

疫情不斷延燒，北市又一幼兒園傳出確診。該園自1月26日起至2月8日全園停課，今起配合衛生局全面清消。另外，由於該園為某私中的附設幼安園，該校校長表示，高中部1月20日休業式，已無學生到校上課，平時兩邊師生也不太接觸。

該園表示，接獲一例老師確診案例，幼兒園已經依程序於1月25日（19時）召開「校園防疫危機處理小組」會議，依循中央流行疫情指揮中心標準，自1月26日起至2月8日全園停課，並預計於2月9日復課。1月26日將進行全匯清消作業，並配合衛生局的疫調工作展開全園教職員工與幼兒的採檢作業。

該園提醒，家長和學童不要擔心，衛生局正在安排採檢事宜，會儘速通知家長。也請家長學童先盡量不要外出，接觸不必要他人。

由於該園為某私中的附設幼安園，該校校長表示，高中部1月20日休業式，已無學生到校上課，另外，幼兒園是獨立校舍中間是獨立的建築物，與校區區隔，兩邊師生不太會接觸。

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