防堵疫情守護長輩 林口公所強化社會安全網

春節將至，加上疫情升溫，林口區公所在農曆年前結合里鄰、社區發展協會與社會各界再度攜手建構年節防疫關懷安全網，讓獨居長輩與弱勢家庭安心好過年，區長藍品畯表示，公所及各單位合作，持續關懷區內180位長輩及弱勢家庭。

社會人文課長李圳杰表示，公所每年都會辦理圍爐活動邀請獨居長輩及志工隊一起聚餐，今年因應疫情，圍爐活動分為三梯次辦理，且合菜皆改為個人套餐使用。

另外也匯集安桂獅子會、金台北五金、昶捷物流、溜溜貝果、金湯匙餐飲集團等企業團體，準備春節溫馨年菜125份、400份年節關懷物資及小紅包給林口區經濟弱勢獨居長者及弱勢家庭，發送總價值近100萬元。人氣商店溜溜貝果店老闆小羅也準備140份的超人氣生土司，並店休2天辦理企業愛心日帶領同仁跟著志工隊一起將愛心送給長輩。

年近90歲住在林口仁愛里的余伯伯，退伍後長期獨居在林口仁愛里，去年新冠肺炎警戒提升期間，在地的劉鴻橋里長結合了在地的志工與社區管委會持續關懷，並列為社區鄰里幸福轉運讚關懷對象，農曆年前里辦公處的志工特別送上了年菜物資、小紅包和隨身防疫用品，盡量避免余伯伯趴趴走。