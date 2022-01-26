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防堵疫情守護長輩 林口公所強化社會安全網

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
因應疫情來襲今年圍爐活動首次分梯次採個人套餐方式辦理，區長藍品畯（左）關懷現場長輩。圖／林口區公所提供
因應疫情來襲今年圍爐活動首次分梯次採個人套餐方式辦理，區長藍品畯（左）關懷現場長輩。圖／林口區公所提供

春節將至，加上疫情升溫，林口區公所在農曆年前結合里鄰、社區發展協會與社會各界再度攜手建構年節防疫關懷安全網，讓獨居長輩與弱勢家庭安心好過年，區長藍品畯表示，公所及各單位合作，持續關懷區內180位長輩及弱勢家庭。

社會人文課長李圳杰表示，公所每年都會辦理圍爐活動邀請獨居長輩及志工隊一起聚餐，今年因應疫情，圍爐活動分為三梯次辦理，且合菜皆改為個人套餐使用。

另外也匯集安桂獅子會、金台北五金、昶捷物流、溜溜貝果、金湯匙餐飲集團等企業團體，準備春節溫馨年菜125份、400份年節關懷物資及小紅包給林口區經濟弱勢獨居長者及弱勢家庭，發送總價值近100萬元。人氣商店溜溜貝果店老闆小羅也準備140份的超人氣生土司，並店休2天辦理企業愛心日帶領同仁跟著志工隊一起將愛心送給長輩。

年近90歲住在林口仁愛里的余伯伯，退伍後長期獨居在林口仁愛里，去年新冠肺炎警戒提升期間，在地的劉鴻橋里長結合了在地的志工與社區管委會持續關懷，並列為社區鄰里幸福轉運讚關懷對象，農曆年前里辦公處的志工特別送上了年菜物資、小紅包和隨身防疫用品，盡量避免余伯伯趴趴走。

出身林口嘉寶里的楊漢瑃、蘇筱甯夫婦都會捐助關懷金回饋母鄉，長年默默付出關懷的昶捷物流董事長劉世楠也結合在地議員蔡淑君、金台北五金董事長江月琴等在地企業家好友一起來做公益與愛心，考量近期疫情警戒提升，餐飲業也因為尾牙聚餐受到極大的衝擊，所以特別商請在地的餐飲店家客製化幸福年菜，由公所運用送給獨老和弱勢家庭。

人氣網紅介紹的溜溜貝果店提供140份超人氣生吐司贈送長輩。圖／林口區公所提供
人氣網紅介紹的溜溜貝果店提供140份超人氣生吐司贈送長輩。圖／林口區公所提供
溜溜貝果店休1日辦理企業愛心日，店長小羅（左一）與女兒（左二）一同下里服務長輩。圖／林口區公所提供
溜溜貝果店休1日辦理企業愛心日，店長小羅（左一）與女兒（左二）一同下里服務長輩。圖／林口區公所提供

林口 獨居 弱勢家庭

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