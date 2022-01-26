防幽靈包裹、一頁式廣告詐騙 4大超商可協助退款

一頁式廣告詐騙橫行，北市法務局今天發布消費資訊，指出不少消費者透過超商取貨付款後才發現是詐騙包裹，甚至還出現「幽靈包裹」，在消費者未購物的情況下傳簡訊要求超商付款取貨，民眾不疑有他直接付款就落入陷阱；由於賣家多屬境外業者，消保官已協調4大超商業者協助處理退款，且適用全國，未來只要透過超商線上申訴平台或客服立案，便能讓損失降到最低。

詐騙手法日新月異，尤其一頁式廣告詐騙爭議案件逐年增加，不少詐騙集團利用各大超商貨到付款方式收取價金，且賣家多位於境外，詐騙集團只會寄出不符圖文的劣質商品，消保官提醒，消費者收到商品後常花費時間向賣家反映，落入「拖延戰術」陷阱，應儘速透過超商、物流或集運商申請退款，阻斷金流，才有機會拿回款項，否則款項轉到國外後就難以追回。

消保官僅能透過代收貨款的物流業或超商協助聯繫廠商處理，為保障消費者權益，除先前已提供處理機制之7-11、全家外，法務局這次協調萊爾富及OK超商也能協助處理退款。

北市消保官表示，詐騙集團經常在FB、IG、LINE等社群平台購買贊助廣告，內容多為盜用正版業者圖片製作成山寨版網頁，以吸睛的促銷價格、不滿意包退及7天鑑賞期等文字誘騙消費者下單，再提供超商貨到付款方式降低消費者戒心。

另外，因一頁式廣告詐騙常於頁面上秀出便利商店Logo，以獲取消費者信任，並且透過全台綿密之超商網絡及24小時都可取貨付款之便利性，使消費者便於取貨而下單購買，貨到付款服務也成為消費誘因。

消保官還補充他案例，像是有不少消費者就曾收到「幽靈包裹」，不肖賣家在消費者並未訂購商品的情況下主動寄出商品，並發送到貨通知簡訊，誘使消費者前往取貨付款，收到這類簡訊應先核對購物清單、賣家名稱、貨運編號及費用，不隨便取貨，以免詐騙包裹魚目混珠。