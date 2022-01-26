計程車司機「碰瓷」13次 製造假車禍得手20萬遭起訴

北市一名李姓計程車司機1年半期間「碰瓷」13次，製造假車禍，總共得手20幾萬元和解金。台北地檢署調查後，今依詐欺得利罪起訴他，並查出他幾乎都是專挑對方車輛不注意時下手，以加速前進等手法讓對方撞上，再質疑對方打燈太慢。

檢方調查，2018年6月至2019年12月間，李姓計程車司機發生13次行車事故，除了向對方開口要求和解金之外，還向保險公司申請車損理賠，保險公司感到不對勁而提告。

檢方發現，李男幾乎每次車禍都沒有煞車痕，手法是利用前車轉彎、偏向等機會加速前進讓人撞，藉假車禍索賠累計約20多萬元，且李男都希望私下和解，反而是對方主動報警處理。

李男到案否認製造假車禍，但檢察官認定李男是利用別人怕自己違規理虧會吃刑案的心理狀態，藉故發生擦撞再索賠，共製造13次假車禍，每次要求1000元到5萬5000元不等，今依詐欺得利罪起訴他。另案偵辦他涉嫌偽造車損清單的刑事責任。