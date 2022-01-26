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道路邊坡豪雨崩塌筍農受阻 新北900萬整修重建
新北市三峽區五寮里道路去年6月豪大雨造成路基流失、路面損壞及道路邊坡土石崩落，影響道路通行，新北市農業局為避免災害擴大影響安全，改善480公尺破損路面、設置約240公尺長擋土牆及安全護欄，近日完成災害復建工程，工程經費約878萬元。
五寮里因氣候與土壤地質適合竹筍生長，當地筍農多種植著名的梨仔筍、桂竹筍，而位於五寮里13、14鄰道路為筍農進出重要道路，豪大雨造成道路邊坡崩塌損壞，不僅民眾通行不便，也令筍農作業受到阻礙。
因三峽區五寮里13、14鄰原道路缺乏擋土及安全設施，新北市農業局改善部分損壞路段、重新鋪設路面，並針對道路部分排水不良情形設置截水溝及道路側溝等排水設施改善道路排水，且於道路上下邊坡設置擋土牆及安全護欄，避免土石再次崩落。
新北市農業局長李玟表示，五寮里13、14鄰道路係為五寮里重要筍農運輸道路，農業局將持續協助當地農民改善農路維護筍農生計，給所有用路人更安全的通行品質，讓農產運輸更安心。
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