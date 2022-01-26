獨／年底市長大選將至 侯友宜會議專題露玄機

新北市府每周三上午8點固定舉行市政會議，其中固定進行各局處專題報告，過往慣例每局處針對單位內進行的重大計畫由單位首長向市長侯友宜進行報告，不過，從去年11月底開始，專案報告的重大施政計畫，變成檢視3年過往成績單，今天上午水利局的專題報告，也兩次提到過去3年的施政結果。新北市議員林金結表示，每個首長都有連任壓力，總是要檢討任內成績，做得好民眾才會再給機會。

年底選情逐漸白熱化，地方紛紛傳出參選人表態選議員，縣、市首長若要爭取連任，過往政績也將被外界放大檢視。新北市市政會議每周3上午8點固定舉行，列席人員包括市長、副市長、秘書長等府內一級主管，會議流程包括表揚民間人士或府內同仁、新聞輿情、提案討論、列管案裁示、臨時動議等，其中並固定進行約15分鐘的各機關專題報告。

過往各機關專題報告內容，皆針對單位內進行中的重大事項報告，例如去年8月新北果菜公司簡報大綱為市場經營現況、未來10年規劃與展望。去年9月動保處收容品質全面提升、動物為本旗艦園區。去年10月勞工局促進協商、法令釋疑等。

不過，自從去年11月17日第564次市政會議客家局專題報告「新客、心客、興客」後，機關的專題報告，變成侯友宜上任後3年施政成果，從第565次起，原民局就提及108至110年共辦理4場次原住民族族群事務及文化會議、第566次教育局列出108至110年施政成果、第567次消防局直接以「施政3週年成果專案報告」做為簡報標題，接下來的衛生局、警察局、工務局等單位，直到1月19日第573次地政局專題報告，皆以過去3年施政成績做為主題。

而今天上午水利局專案報告，也提到過去3年積水處及汙水接管成績。2018年侯友宜競選期間主推的「都更三箭」，城鄉局更在第572次專題報告中，以1箭、2箭、3箭各自的完成率、件數等細節執行內容，做為報告主題。由於年底即將進行市長大選，選前過往施政成果將被放大檢視，專題報告變成3年成績單，讓外界認為侯友宜正為選舉做準備。

新北市議員林金結表示，侯友宜過去3年做了什麼，透過專題報告機會盤點施政成果加深印象，跑行程的時候才有辦法對民眾說清楚任內的成績。他說，過去3年若施政符合社會期待，民眾才會再給機會，若不符期待民眾將用選票檢驗。每個首長都有連任的選票壓力，都必須要清楚地掌握自己任內的成績。