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淡海輕軌光影列車秀受好評 日本多家媒體爭相報導

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
光影列車秀受到日本媒體關注，多家電視台都特別報導。圖／新北捷運公司提供
光影列車秀受到日本媒體關注，多家電視台都特別報導。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌通車三週年，由新北捷運公司與JR九州合作推出光影列車秀「光之所向」圓滿結束，活動現場有近5千人熱烈參與，線上直播觸及人數多達12萬人，且獲多家日媒報導及轉播精彩畫面，台日合作創先例，成功躍上國際版面，民眾給予許多好評。

「光之所向」列車光影秀是與JR九州合作共同推出，除技術與創意上相互協助之外，更是以「台灣最北端車站」及「日本最南端車站」的關係，串起台日雙方軌道業的合作，以「最短的距離、最暖的關心」達成以「為台日疫情祈福」的初衷，完成本次光影列車秀的合作。每日限量1000張的號碼牌，也在1小時內被索取一空，現場人氣非常熱烈。

新北捷運公司表示，本次台日合作也引起多家日本媒體報導，包括：「FBS福岡放送」電視台、「TBS電視台 - THE TIME」、「西日本新聞」、「テレビ西日本」、「Exciteニュース」、「日テレNEWS」等多有報導，而活動前夕，JR九州更全力協助，透過日本媒體為台灣大力宣傳，包括：「All About News」、「レイルラボ(RailLab)」、「マイナビニュース新聞」、「鉄道チャンネル」、「ガジェット通信」、「PR TIMES」等媒體，在活動前皆對此多加報導，讓台日軌道業的合作備受關注。

新北市長侯友宜表示，「光之所向」的意思就是「有光的地方就有希望」，今年是淡水開埠160年，也是馬偕來台150週年，這些都代表淡水在台灣歷史文化中所扮演關鍵與重要的里程碑。

新北捷運公司指出，光影列車秀是將燈光裝設在輕軌車廂內部，讓燈光由內而外投射，搭配五段不同的音樂，以「繁光」「靜夜」「感謝」「家園」「希望」等五個章節，分別表現出不同的音樂故事。

新北捷運公司近日釋出120秒搶先精華版，有興趣的民眾可上「新北捷運 X 淡海輕軌」官方粉絲頁或「新北大眾捷運公司」youtube官方頻道，再次觀賞台灣首創的「光之所向」光影列車秀。

捷運

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