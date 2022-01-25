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影／排水溝變生態親水空間 中和藤寮坑溝復育有成

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今視察藤寮坑溝並表示，環境全面綠化後，自然生態物種的數量從原本的33種變成現在的59種，總隻數也從227隻增加為541隻，鳳蝶、白鷺鷥、螢火蟲等多元生物都自然的回來了。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今視察藤寮坑溝並表示，環境全面綠化後，自然生態物種的數量從原本的33種變成現在的59種，總隻數也從227隻增加為541隻，鳳蝶、白鷺鷥、螢火蟲等多元生物都自然的回來了。記者李成蔭／攝影

新北市中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，且為硬邦邦的水泥溝渠，新北市政府近日完成整治，以砌石堆砌增加曝氣，以及抗沖蝕網留住植生，另外還擴大人行道及休憩小廣場，打造自然生態親水空間。市長侯友宜表示，多元生物都自然回到坑溝來，民眾能享受如鄉下般的休閒好去處。

藤寮坑溝過去是以防洪為主而建設的子母溝，全長5.04公里，流經土城區及中和區排入新店溪，是當地重要的排水管道，但也因此帶來長年惡臭問題，讓民眾紛紛閃避。市府為打造親水及自然生態環境，從2019年就提出改善計畫，後獲得中央經費補助進行改造。

新北市長侯友宜今到場視察並表示，藤寮坑溝在經改造後，環境全面綠化，自然生態物種的數量從原本的33種變成現在的59種，總隻數也從227隻增加為541隻，鳳蝶、白鷺鷥、螢火蟲等多元生物都自然的回來了，成為在地重要在地親水生態空間，民眾能享受如鄉下般的休閒好去處。

侯友宜指出，不只生態環境改善，市府為讓民眾更方便親水，從員山橋至中正三橋間長達450公尺的範圍內，將原有的自行車道及散步綠帶寬度增加一倍達到5.4公尺，打造人車分流的安全環境，讓民眾能運動休閒，又能駐足欣賞生態之美。

水利局河川工程科長黃茂松指出，團隊從三面向改善惡臭，包含提升家戶污水下水道接管、環保局稽查違法排放污水、砌石堆砌增加曝氣讓水質變好，並在兼顧防洪安全的情況下，以抗沖蝕網留住植生，打造自然生態。

立委江永昌表示，在地民眾意見非常多元，新北市府規劃推動，他在確認民眾意見及市府規劃後，也全力幫忙爭取中央的預算共6650萬，期間也獲水環境大賞競賽肯定，不過後續防洪功能及環境維護問題將成為考驗。

新北市議員張維倩提到，藤寮坑溝過去很髒亂，也沒有管理，不但很多垃圾，水中也沒魚，這次改善後，也希望市府能串連漳和濕地，打造完整的生態體驗廊道。

新北市議員金瑞龍指出，對於藤寮坑溝的整治，最後大部分民眾都贊同，且廣受好評，希望未來政府持續努力增加中和的污水下水道接管率，並將藤寮坑溝其他段持續整治，讓沿線民眾都能體驗。

新北市長侯友宜表示，多元生物都自然回到坑溝來，民眾能享受如鄉下般的休閒好去處。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，多元生物都自然回到坑溝來，民眾能享受如鄉下般的休閒好去處。記者李成蔭／攝影
中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，且為硬邦邦的水泥溝渠，新北市政府近日完成整治，以砌石堆砌增加曝氣，以及抗沖蝕網留住植生，打造自然生態親水空間。記者李成蔭／攝影
中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，且為硬邦邦的水泥溝渠，新北市政府近日完成整治，以砌石堆砌增加曝氣，以及抗沖蝕網留住植生，打造自然生態親水空間。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，多元生物都自然回到坑溝來，民眾能享受如鄉下般的休閒好去處。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，多元生物都自然回到坑溝來，民眾能享受如鄉下般的休閒好去處。記者李成蔭／攝影
中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，且為硬邦邦的水泥溝渠，新北市政府近日完成整治，以砌石堆砌增加曝氣，以及抗沖蝕網留住植生，打造自然生態親水空間。記者李成蔭／攝影
中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，且為硬邦邦的水泥溝渠，新北市政府近日完成整治，以砌石堆砌增加曝氣，以及抗沖蝕網留住植生，打造自然生態親水空間。記者李成蔭／攝影

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