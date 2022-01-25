天元宮夢幻夜櫻好美 今起到2月6日舉辦夜間點燈

新北市政府綠美化環境景觀處與朱銘美術館合作，今天起到2月6日舉辦淡水天元宮夜間點燈，特有的粉紅花海搭配夜間七彩夢幻燈光，以「北斗七星」來詮釋，規畫7處展演空間，結合現代光影裝置設計，引導觀眾藉由星辰觀點體驗夜櫻之美。開燈時間為下午4點到晚間8點，但除夕不開燈。

朱銘美術館表示，1月28日及1月29日兩天，下午3點至8點，來淡水無極天元宮「新北櫻花稼期」欣賞夜櫻，打卡按讚即送限量粉嫩櫻花口罩，數量有限發完為止。

新北市政府綠美化環境景觀處表示，天元宮的天山三色櫻，是由台灣山櫻與日本寒櫻嫁接的特有種，每逢初春時節交替之際，花朵由白色、粉紅色到桃紅色綻放依序，雖是單一樹種，卻好似集結了千萬種顏色，呈現出繽紛爭豔的視覺印象。

景觀處指出，這次特別與朱銘美術館合作，以無極天元宮「北斗七星」的象徵去轉化跟詮釋，規劃「瑤光、開陽、玉衡、天權、天璇、天璣、天樞」七項展演空間，從中結合現代光影裝置設計的手法，引導觀眾藉由星辰觀點體驗夜櫻的美，從天元宮的前殿、天壇至後山的天山三色櫻區域，循序漸進地將觀眾引入夜櫻秘境，一探春夜裡燈光燦爛的奇幻花海，使年節幸福的氛圍渲染新北市的春天。

淡水無極天元宮附近有兩種櫻花，此刻正在天元宮後山綻放的天山三色櫻，花期為1月下旬至2月初，整片花海將山染成一片薄紅，襯托天元宮的氣宇非凡；而「吉野櫻花期落在3月中下旬，不同於天山三色櫻具備點點桃紅，兩種櫻花花期接力，每年都吸引眾多攝影愛好者前往拍攝。

景觀處提醒民眾，可多利用新北市「賞花快報」獲得賞櫻最新資訊，防疫期間，賞花請配合實聯制、量體溫、全程配戴口罩，保持安全社交距離。

朱銘美術館說，天元宮周邊景點眾多，除淡水老街、漁人碼頭、紅毛城等許多知名景點之外；鄰近的三芝、石門區還有淺水灣海濱公園、白沙灣、富貴角燈塔、石門洞、富基漁港、老梅綠石槽等，看海喝咖啡、拍照走步道、大啖海鮮大餐，還可到金山區的朱銘美術館，享受藝術芬多精。