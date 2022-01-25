金山公所送雙層毛毯、快煮壺保暖物資 獨居長者讚貼心

年節將至，新北市金山區長廖武輝與送餐單位，今天一同致贈獨居長輩愛心年菜、市府「平安祥虎｣虎年春聯，考量近日的天氣格外濕冷，加上新冠肺炎疫情持續擴散，特別準備保暖物資，有雙層毛毯、保暖袖毯與不銹鋼防燙快煮壺等，為長輩的禦寒措施作準備。

永興里獨居長者李老先生說，他今年81歲了，因行動不便家又住偏遠山區，感謝金山區公所媒合社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會專人派送午餐及晚餐，讓自己不用擔心吃飯的問題。

李老先生今天拿到公所貼心添購保暖物資，他說，感到十分溫暖，還指區公所在疫情期間，協助安排疫苗注射及到府親送口罩，讓他感受到很暖心。

金山區長廖武輝表示，今年特別添購保暖物資，例如雙層毛毯、保暖袖毯與不銹鋼防燙快煮壺等，為長輩的禦寒措施作準備。因有低溫特報，啟動關懷獨居長輩宣導機制，安排社福志工進行低溫關懷訪視或電話問安服務，提醒長輩做好保暖措施，並減少不必要的外出。