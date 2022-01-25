春節至果菜需求增 北農增人執行春節前加強抽驗作業

春節將至，果菜需求量大增，台北農產運銷公司今天表示，為了確保消費者權益，將於27日至31日，全面執行「春節前加強抽驗作業」，以維護農產品安全，將加強抽驗期間檢驗人力從6人調增至10人，檢驗量能每日近百件，春節前檢驗量能較平日提升35%以上。

北農表示，食安把關不鬆懈，延長抽驗作業，從拍賣前一日下午即開始進行，產地供應蔬果一到貨，相關人員就立刻執行農藥殘留抽驗。

北農表示，將按風險高低、季節性到貨、違規通報等評估標準採樣抽驗，針對批發市場進場蔬果快速檢測農藥殘留，一旦檢驗不合格，於凌晨3時拍賣前，立即攔截蔬果銷毀，搭配實名制資料庫系統，對該供應人予以停止供應十天的處分，另通知所屬農民團體及農政單位進行輔導，強化源頭自主管理及安全用藥。自2019年9月起至2021年12月止總計檢驗件數3萬9873件。

北農表示，今年1月起開始第三台質譜儀上線，大幅提高蔬果農藥殘留檢驗量能，今年加強抽驗｢應節蔬果、高風險｣品項：包心白菜、大芥菜及蘿蔔、橘子、棗子等應節及其他高風險蔬果品項，讓消費者能放心採買，安心享食過好年。