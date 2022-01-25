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關渡自然公園歲末送暖 五千免費名額供社福團體申請

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
關渡自然公園。圖／北市動保處提供
關渡自然公園。圖／北市動保處提供

北市動物保護處今天表示，台北市關渡自然公園這次和台北市動保處合作「台北好自然」生態保育永續宣導計畫，推出「台北好自然」酷卡，以四大主軸帶領民眾認識關渡自然公園，提升民眾對台北市生態保育更多的關懷及參與，更特別保留5千份「台北好自然」酷卡，給社福團體免費申請，讓弱勢朋友們參觀關渡自然公園，一同認識濕地生態保育，在歲末寒冬感受滿滿的愛與溫暖。

北市動保處今天表示，這次園區以「好看」、「好聽」、「好玩」及「好遊」四大主軸讓民眾認識關渡，更能透過欣賞「漂鳥•驛站」影片，瞭解關渡濕地棲地復育的成果，其中創藝DIY體驗手作樂趣，園區增設戶外語音導覽與民眾互動，提升參觀品質。

北市動保處表示，另外「台北好自然」酷卡背面QR CODE掃描可連結至關渡自然公園官網「最新消息」與「近期活動」以了解關渡自然公園全新升級的更多訊息，建置便於民眾即刻得知最新消息。

北市動保處表示，憑酷卡入園者享有多重好康，包含持卡者可免費入園一次，同行者則能以優待票入園、購買商品享95折優惠甚至還有至好窩室咖啡消費享95折折扣，關渡自然公園於1月29日至2月3日休園，初四起恢復正常營業，詳細活動資訊可至關渡自然公園網站（www.gd-park.org.tw/）查詢，或撥打專線02-2858-7417洽詢。

北市 生態保育 濕地

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