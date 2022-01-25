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影／重陽金條例函告無效挨轟突襲 黃珊珊火速拜會議長滅火

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，對於昨發文到議會，議員看到不是很愉快，市府可以理解，但她強調，北市府並不是故意突襲。記者林麗玉／攝影
黃珊珊說，對於昨發文到議會，議員看到不是很愉快，市府可以理解，但她強調，北市府並不是故意突襲。記者林麗玉／攝影

北市議會原本下午二三讀總預算案，但因北市府昨將「北市重陽節禮金致送自治條例」送行政院內政部函告無效，議長陳錦祥今不滿宣布散會，「等他(柯文哲)解釋清楚再來」。對於總預算卡關，副市長黃珊珊今下午也火速排開行程拜會議長、各黨團，黃珊珊表示，北市府非突襲，更不是刻意、故意，市府會函告內政部無效的立場，很早就說明清楚，但「議員不是很愉快，她也可以理解。」

對於北市府針對北市重陽節禮金致送自治條例，昨發文行政院內政部函告無效，導致北市府總預算三讀卡關，黃珊珊表示，台北市政府對於重陽敬老金自治條例，從市長總質詢、覆議案當天，北市府已經說明立場，沒有通過的話，也表達會向行政院內政部函告無效，這個文本來就是依照程序跑。

黃說，對於昨發文到議會，議員看到不是很愉快，市府可以理解，但她強調，北市府並不是故意突襲。事先也不知道發文的確定時間，公文內容都簽准過，希望不影響總預算進行，還是希望與議會好好溝通。

至於總預算卡關，黃珊珊說，她今天拜會議長後，議長表達明天還是會開大會，聽聽各黨團意見，她也已與各黨團溝通，先說明此程序，議長也表示此時間點發文內政部函告無效不適合，但市府也說明狀況，市府會盡力溝通說明這是流程的問題，也很抱歉造成議會困擾。

至於有議員覺得被突襲，市長柯文哲明天會不會親自到議會拜會，黃珊珊說，這部分已經與議長溝通，這個事情並不是市長做的決定，而是依照程序，原來就在做的。對於發文內政部的時間點，黃珊珊說，市府查了一下，是因為科長調職，沒有交代新的科長，時間已設定好了，但沒有報告，府會同仁也不知道，市府不是刻意、也不是故意，更不是任何設計，如果設計，也不會設計成這樣。

北市 黃珊珊 重陽節

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