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汐止社后德明宮發紅包 讓弱勢戶過好年

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止德明宮發送紅包給弱勢家庭，每一戶三千到五千元的紅包，小小的心意，希望讓他們感受到社會的溫暖，過好年。 圖／觀天下有線電視提供
汐止德明宮發送紅包給弱勢家庭，每一戶三千到五千元的紅包，小小的心意，希望讓他們感受到社會的溫暖，過好年。 圖／觀天下有線電視提供

過年前愛心不斷，在汐止福德一路已經三百年歷史的社后德明宮，這次再次趕在過年前寒冬送暖，今(25)日發送紅包弱勢家庭，每一戶三千到五千元的紅包，小小的心意，希望讓他們感受到社會的溫暖，過好年。

社后德明宮主委林山永表示，今天舉辦寒冬送暖活動，每一年過年前都會針對地方上比較弱勢、或是低收的民眾進行關懷，這都是德明宮土地公的旨意，尤其疫情期間有一些人在工作上可能比較不穩定，感受到他們的困難，所以，準備了紅包發送給需要的民眾，希望透過關懷減輕弱勢家庭的困難，小小心意不無小補，大家都過個好年。

關懷附近包括中興、福德、及興福里等弱勢家庭，發給每一戶愛心紅包，由德明宮主任委員同時也是福德里里長林山永，一一發送每一戶三千到五千元的紅包，希望讓貧困家庭好過年，親手接過紅包，讓民眾感到很溫暖，也很感謝大家的幫忙。

幫忙真的需要幫助的人，讓他們也能過好年，就是這麼簡單的想法，德明宮這次共發出七十個紅包，希望讓貧困家庭感受到社會的關懷與溫暖。

紅包 弱勢家庭 汐止

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