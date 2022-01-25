淡信慈善攜手同濟會 幫助弱勢過好年

淡信慈善基金會與及淡水同濟會合作，捐助十多箱的物資關懷箱及紅包現金，給永吉里內生活困苦的民眾，淡信基金會希望透過里長謝安棋的協助，將這些資源分送給需要的居民。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，過去淡信在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，這次因為在受疫情影響之下，許多家庭經濟也隨著出現狀況，因此透過捐贈民生物資，給他們一個安穩的生活。

永吉里長謝安棋表示，相當感謝淡信慈善基金會以及同濟會的善舉，讓弱勢有更溫暖的資源，透過物資紅包的發放，讓他們能夠去採買生活所需，在這個寒冬時刻，才能夠真正幫助到弱勢。

而基金會未來也會逐步的擴大來辦理，希望讓淡水地區更多弱勢感受到社會的溫暖。