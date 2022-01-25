快訊

有玄機？東元少東黃育仁涉掏空案 移送北檢頻比「3」手勢

遭假冒名義要建設公司捐一億「否則給慶記」 顏清標回應

淡信慈善攜手同濟會 幫助弱勢過好年

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡信慈善基金會與及淡水同濟會合作，捐助十多箱的物資關懷箱及紅包現金，給永吉里內生活困苦的民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
淡信慈善基金會與及淡水同濟會合作，捐助十多箱的物資關懷箱及紅包現金，給永吉里內生活困苦的民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

淡信慈善基金會與及淡水同濟會合作，捐助十多箱的物資關懷箱及紅包現金，給永吉里內生活困苦的民眾，淡信基金會希望透過里長謝安棋的協助，將這些資源分送給需要的居民。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，過去淡信在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，這次因為在受疫情影響之下，許多家庭經濟也隨著出現狀況，因此透過捐贈民生物資，給他們一個安穩的生活。

永吉里長謝安棋表示，相當感謝淡信慈善基金會以及同濟會的善舉，讓弱勢有更溫暖的資源，透過物資紅包的發放，讓他們能夠去採買生活所需，在這個寒冬時刻，才能夠真正幫助到弱勢。

而基金會未來也會逐步的擴大來辦理，希望讓淡水地區更多弱勢感受到社會的溫暖。

淡水 紅包 疫情

延伸閱讀

7-ELEVEN除夕快閃滿額抽888紅包 美廉社、國泰人壽宣布加入OPEN POINT生態圈

走春不一定要去寺廟！淡水古蹟新路線揭秘 好運一次來

過年包紅包有14大禁忌？民俗專家傳招新年財運旺爆

影／公益演唱募款 兩千萬捐新北愛心大平台

相關新聞

天元宮夢幻夜櫻好美 今起到2月6日舉辦夜間點燈

新北市政府綠美化環境景觀處與朱銘美術館合作，今天起到2月6日舉辦淡水天元宮夜間點燈，特有的粉紅花海搭配夜間七彩夢幻燈光，...

影／重陽金條例函告無效挨轟突襲 黃珊珊火速拜會議長滅火

北市議會原本下午二三讀總預算案，但因北市府昨將「北市重陽節禮金致送自治條例」送行政院內政部函告無效，議長陳錦祥今不滿宣布...

汐止社后德明宮發紅包 讓弱勢戶過好年

過年前愛心不斷，在汐止福德一路已經三百年歷史的社后德明宮，這次再次趕在過年前寒冬送暖，今(25)日發送紅包給弱勢家庭，每一戶三千到五千元的紅包，小小的心意，希望讓他們感受到社會的溫暖，過好年。

淡信慈善攜手同濟會 幫助弱勢過好年

淡信慈善基金會與及淡水同濟會合作，捐助十多箱的物資關懷箱及紅包現金，給永吉里內生活困苦的民眾，淡信基金會希望透過里長謝安棋的協助，將這些資源分送給需要的居民。

愛心助弱勢 汐止建成里募集生活物資

過年前愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，里辦公處將大家集結的愛心，買了保溫杯、罐頭等生活物資，再加上靈菩寺沙拉油、白米等等，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓他們平安過好年。

戶外文學詩畫美術館 滬尾藝文步道啟用

新北市淡水區公所運用和平公園內一滴水紀念館前的景觀和拾階而上步道的特色，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，設置滬尾藝文步道，讓民眾徜徉於自然環境中，也能感受到歷史文化的巡禮，另外本次也針對和平公園內老舊設施進行修繕，提供民眾舒適安全的休憩環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。