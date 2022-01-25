愛心助弱勢 汐止建成里募集生活物資
過年前愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，里辦公處將大家集結的愛心，買了保溫杯、罐頭等生活物資，再加上靈菩寺沙拉油、白米等等，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓他們平安過好年。
建成里長黃信裕表示，過年就快到了，里內每年在過年之前義工、善心人士還有一些店家都會集資購買一些物資，送給里內一些需要的家庭，今年已經是第七年了，非常感謝里內這些善心人士，同時也很感謝靈菩寺、福智汐止教室跟王母救世宮，他們也提供了白米跟一些物資，真的非常謝謝大家的善心，也希望愛心能夠繼續傳承下去。
汐止區長陳健民指出，建成里里長跟義工以及善心人士連續七年舉辦歲末年終關懷活動，現場準備了很多的日常生活用品物資，幫助弱勢家庭，汐止區真的有好多人一起做愛心，讓大家都能過一個好年。
捐贈儀式在活動中心舉行，汐止區長陳健民也到場關心，並且送上新北市平安祥虎春聯，當天里辦公處將募集到的物資統一發放，里內共有34戶，包括低收入戶及獨居長者。
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