快訊

有玄機？東元少東黃育仁涉掏空案 移送北檢頻比「3」手勢

遭假冒名義要建設公司捐一億「否則給慶記」 顏清標回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戶外文學詩畫美術館 滬尾藝文步道啟用

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所運用和平公園內一滴水紀念館前的景觀和拾階而上步道的特色，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，設置滬尾藝文步道。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所運用和平公園內一滴水紀念館前的景觀和拾階而上步道的特色，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，設置滬尾藝文步道。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所運用和平公園內一滴水紀念館前的景觀和拾階而上步道的特色，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，設置滬尾藝文步道，讓民眾徜徉於自然環境中，也能感受到歷史文化的巡禮，另外本次也針對和平公園內老舊設施進行修繕，提供民眾舒適安全的休憩環境。

淡水區長巫宗仁表示，這次感謝淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任、沈禎教授、顏孜芸秘書及國家文藝獎得主李魁賢教授等的協助，經由眾多專家學者推薦，收集了知名藝文創作者以淡水為主的畫作、照片及詩文，還有淡水在地藝術家的創作包括陳澄波、李永沱、石川欽一郎、等詩文畫作共五十幅。作品原汁原味忠實呈現。

為了不受戶外風吹雨打的影響，選擇以陶板燒製作品的方式來呈現，同時讓大家更能深入的欣賞藝術創作，針對每一個作品都用心製作影音導覽，讓民眾只要掃描旁邊的QR-Code即可觀賞該作品的介紹，甚至還有許多衍生的故事。

淡水區長巫宗仁表示，當大家倘佯在淡水河邊的美景之中，同時可以欣賞到跨越時空，名家的藝文作品，自然與人文結合，是一件幸福的美事，歡迎大家共同來體驗。

紀念館 淡水

延伸閱讀

走春不一定要去寺廟！淡水古蹟新路線揭秘 好運一次來

讓淡水獨居長者過好年 政慧基金會送年菜

淡水房價漲一成、這產品卻跌9% 房仲點出3原因

淡水房市起飛！預售站上三字頭 專家：未來再漲1-2成

相關新聞

天元宮夢幻夜櫻好美 今起到2月6日舉辦夜間點燈

新北市政府綠美化環境景觀處與朱銘美術館合作，今天起到2月6日舉辦淡水天元宮夜間點燈，特有的粉紅花海搭配夜間七彩夢幻燈光，...

影／重陽金條例函告無效挨轟突襲 黃珊珊火速拜會議長滅火

北市議會原本下午二三讀總預算案，但因北市府昨將「北市重陽節禮金致送自治條例」送行政院內政部函告無效，議長陳錦祥今不滿宣布...

汐止社后德明宮發紅包 讓弱勢戶過好年

過年前愛心不斷，在汐止福德一路已經三百年歷史的社后德明宮，這次再次趕在過年前寒冬送暖，今(25)日發送紅包給弱勢家庭，每一戶三千到五千元的紅包，小小的心意，希望讓他們感受到社會的溫暖，過好年。

淡信慈善攜手同濟會 幫助弱勢過好年

淡信慈善基金會與及淡水同濟會合作，捐助十多箱的物資關懷箱及紅包現金，給永吉里內生活困苦的民眾，淡信基金會希望透過里長謝安棋的協助，將這些資源分送給需要的居民。

愛心助弱勢 汐止建成里募集生活物資

過年前愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，里辦公處將大家集結的愛心，買了保溫杯、罐頭等生活物資，再加上靈菩寺沙拉油、白米等等，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓他們平安過好年。

戶外文學詩畫美術館 滬尾藝文步道啟用

新北市淡水區公所運用和平公園內一滴水紀念館前的景觀和拾階而上步道的特色，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，設置滬尾藝文步道，讓民眾徜徉於自然環境中，也能感受到歷史文化的巡禮，另外本次也針對和平公園內老舊設施進行修繕，提供民眾舒適安全的休憩環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。