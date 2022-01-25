戶外文學詩畫美術館 滬尾藝文步道啟用

新北市淡水區公所運用和平公園內一滴水紀念館前的景觀和拾階而上步道的特色，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，設置滬尾藝文步道，讓民眾徜徉於自然環境中，也能感受到歷史文化的巡禮，另外本次也針對和平公園內老舊設施進行修繕，提供民眾舒適安全的休憩環境。

淡水區長巫宗仁表示，這次感謝淡江大學文錙藝術中心張炳煌主任、沈禎教授、顏孜芸秘書及國家文藝獎得主李魁賢教授等的協助，經由眾多專家學者推薦，收集了知名藝文創作者以淡水為主的畫作、照片及詩文，還有淡水在地藝術家的創作包括陳澄波、李永沱、石川欽一郎、等詩文畫作共五十幅。作品原汁原味忠實呈現。

為了不受戶外風吹雨打的影響，選擇以陶板燒製作品的方式來呈現，同時讓大家更能深入的欣賞藝術創作，針對每一個作品都用心製作影音導覽，讓民眾只要掃描旁邊的QR-Code即可觀賞該作品的介紹，甚至還有許多衍生的故事。

淡水區長巫宗仁表示，當大家倘佯在淡水河邊的美景之中，同時可以欣賞到跨越時空，名家的藝文作品，自然與人文結合，是一件幸福的美事，歡迎大家共同來體驗。