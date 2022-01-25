永和大陳單元3今簽約 預計今年底動工、2028年完工

永和大陳地區單元3公辦都更案今天完成簽約，由新北住都中心董事長陳純敬及實施者皇翔建設代表簽約。住都中心指出， 單元3元有將近250位地主，產權極為複雜，中心去年3月進場整合意見，雖受到疫情影響，但仍按照時程完成招商、也已取得95%意願書，皇翔建設表示，力拚今年底動工，預計2028年完工啟用。

大陳單元3面積1.3公頃，原有250戶，未來將打造3棟33樓高的智慧建築、綠建築、耐震、無障礙設計的「健康建築」，未來預估戶數1132戶。另外，配合新北市市場改造計畫，將興建結合科技、環保、現代化興建10層樓高的永和新生市場，並在單元3、4之間的法定空地打造中央公園供鄰里使用，塑造地區新亮點，讓在地居民享受完善的生活機能及優質居住環境。

陳純敬表示，大陳社區原本是當年政府撤退來台安置的退與軍人及居民，經過60年後當地環境複雜，有衛生及公安問題，民眾迫切有所改變，住都中心成立滿1年，在社區內設置推陳出新站，工作人員分區竹間取得住戶信任，因有半官方身份，也讓住戶對都更更有信心，對於違章戶也分別討論搬離後如何安置，簽訂契約並公證，實施者只需要在期限內完成都更，不必像過往還需要整合住戶意見，花更多時間。

陳純敬表示，期望接下來單元1、4也能依循成功模式，盡快順利完成招商。由市府主導的公辦都更具有示範性、公益性，大陳地區鄰近新店溪河堤，又有永和綠寶石河濱公園及永和仁愛公園，區位相當良好，未來建築完工後，一定能成為永和區指標，促進地方發展。