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四腳亭吉安宮防疫升級 取消擲筊求籤

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區四腳亭吉安宮擲筊和求籤暫時取消，也加強環境清消，希望民眾共體時艱，一起抗疫。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區四腳亭吉安宮擲筊和求籤暫時取消，也加強環境清消，希望民眾共體時艱，一起抗疫。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區四腳亭吉安宮也因應政策進行調整，過年期間如人潮較多將進行人流管制，另外，擲筊和求籤目前也暫時取消，也加強環境清消，希望民眾共體時艱，一起抗疫。

來到四腳亭地區最具規模的廟宇吉安宮，可以看到有廟方人員正在進行環境清消工作，這已經是新冠肺炎爆發以來，每天的例行公事，不過，隨著過年即將到來，疫情似乎有升溫的趨勢，廟方在防疫工作上更是不敢懈怠。

吉安宮主委呂文德說，往年春節連假期間，來到吉安宮參拜的人潮是絡繹不絕，單日就有可能破五百人，因此為因應防疫政策，廟方也取消了擲筊和求籤的儀式，民眾來到吉安宮，可以領取廟方已經依照香爐數一捆捆的香，也避免接觸太多物品。

吉安里長謝永昌說，農曆春節馬上就要到了，因為疫情升溫的關係，新北市政府有宗教團體的防疫指引，吉安宮因為信徒很多，所以也是要配合政府防疫政策，落實實名制，量測體溫和酒精消毒再進入廟裡參拜，大家共體時艱，一起努力防疫。

疫情 瑞芳

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