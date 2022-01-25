聽新聞
test
0:00 / 0:00
四腳亭吉安宮防疫升級 取消擲筊求籤
瑞芳區四腳亭吉安宮也因應政策進行調整，過年期間如人潮較多將進行人流管制，另外，擲筊和求籤目前也暫時取消，也加強環境清消，希望民眾共體時艱，一起抗疫。
來到四腳亭地區最具規模的廟宇吉安宮，可以看到有廟方人員正在進行環境清消工作，這已經是新冠肺炎爆發以來，每天的例行公事，不過，隨著過年即將到來，疫情似乎有升溫的趨勢，廟方在防疫工作上更是不敢懈怠。
吉安宮主委呂文德說，往年春節連假期間，來到吉安宮參拜的人潮是絡繹不絕，單日就有可能破五百人，因此為因應防疫政策，廟方也取消了擲筊和求籤的儀式，民眾來到吉安宮，可以領取廟方已經依照香爐數一捆捆的香，也避免接觸太多物品。
吉安里長謝永昌說，農曆春節馬上就要到了，因為疫情升溫的關係，新北市政府有宗教團體的防疫指引，吉安宮因為信徒很多，所以也是要配合政府防疫政策，落實實名制，量測體溫和酒精消毒再進入廟裡參拜，大家共體時艱，一起努力防疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言