快訊

高雄1名學測考生確診Ct值21 同試場及接觸師生居家隔離

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿重陽金要中央函告無效總預算卡關 北市：努力溝通

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。本報資料照片
北市府發言人陳智菡。本報資料照片

北市議會今下午臨時大會原本要二三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿，市府昨天在總預算政黨協商結束後，將「北市重陽節禮金致送自治條例」送行政院要求不予核備，議長陳錦祥宣布，等柯文哲解釋清楚再來，今天散會。

對於北市府今年度總預算仍卡關，北市府發言人陳智菡表示，市府原本就決定函報行政院，該法案抵觸地方制度法等，市長柯文哲也在覆議表決當天向大眾說明，也向議會表示過本府立場。

陳智菡表示，北市府原本就決定將此自治條例函報行政院、內政部，指該法案抵觸地方制度法、財政纪律法、財政收支劃分法之效力，市長在覆議案表決當天即已召開記者會向大眾說明，也向議會表示本府立場。

陳智菡表示，北市府今年度總預算經歷6天政黨協商，感謝議會辛苦維護市民權益，市府亦會依照議會決議執行總預算，為免影響市政運作，會再努力向議會說明溝通。

北市 行政院 陳智菡 重陽節

延伸閱讀

影／北巿重陽金條例要政院不核備 議員轟柯文哲混蛋

影／參選北市長？ 陳時中妙回「這年齡層」對他最有好感

北市房仲傳染給新北客戶Ct值19.4 急匡列40人足跡公布

北市缺2萬劑莫德納 陳時中：緊急調度1萬+預估剩1.5萬

相關新聞

不滿重陽金要中央函告無效總預算卡關 北市：努力溝通

台北市議會今下午臨時大會原本要二三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿，市府昨天在總預算政黨協商結束後，將「北市重陽節禮...

新北發布人事調整 蔣志薇調任文化基金會副董事長

新北市政府發布新任首長人事調整，現任觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長；現任水利局副局長楊宗珉調...

影／北巿重陽金條例要政院不核備 議員轟柯文哲混蛋

台北市議會今下午臨時大會原本要二、三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿市府昨天在總預算政黨協商結束後，將北市重陽節禮金...

電動自行車、外送員事故率上升 侯友宜：加強防治

近日酒駕事故頻傳，新北市長侯友宜今天出席道安會報，侯友宜表示，酒駕零容忍，酒駕等同犯罪行為，民眾也期盼立法通過後能有效嚇...

金瓜石九份及台二線春節估大量人車潮 警分3級管制出爐

春節連假長達9天，由於受到疫情升溫影響，許多民眾改以自駕出遊或返鄉，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道...

餐飲空汙防制辦法上路 新北2033家列管

環保署日前修正餐飲業空氣污染防制設施管理辦法，自今年1月及2月分別針對新設及既設餐飲業實施，明列集氣系統、油煙處理設備等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。