不滿重陽金要中央函告無效總預算卡關 北市：努力溝通

台北市議會今下午臨時大會原本要二三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿，市府昨天在總預算政黨協商結束後，將「北市重陽節禮金致送自治條例」送行政院要求不予核備，議長陳錦祥宣布，等柯文哲解釋清楚再來，今天散會。

對於北市府今年度總預算仍卡關，北市府發言人陳智菡表示，市府原本就決定函報行政院，該法案抵觸地方制度法等，市長柯文哲也在覆議表決當天向大眾說明，也向議會表示過本府立場。

陳智菡表示，北市府原本就決定將此自治條例函報行政院、內政部，指該法案抵觸地方制度法、財政纪律法、財政收支劃分法之效力，市長在覆議案表決當天即已召開記者會向大眾說明，也向議會表示本府立場。

陳智菡表示，北市府今年度總預算經歷6天政黨協商，感謝議會辛苦維護市民權益，市府亦會依照議會決議執行總預算，為免影響市政運作，會再努力向議會說明溝通。