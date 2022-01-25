新北發布人事調整 蔣志薇調任文化基金會副董事長

新北市政府發布新任首長人事調整，現任觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長；現任水利局副局長楊宗珉調升觀光旅遊局局長；上述人事調整本周三（26日）交接後生效。

新任觀旅局長楊宗珉今年52歲，畢業於台灣工業科技學院營建工程學系、台灣科技大學營建學系碩士、台灣大學土木工程學系博士，畢業後曾在經濟部水利署擔任臺北水源特定區管理局課長技士，後續到市府就任，擔任過高灘地工程管理處總工程司及副處長、水利局主任秘書、高灘處長、水利局副局長。

而現任觀旅局長蔣志薇將調任調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長，畢業於輔仁大學新聞系、英國西敏寺大學新聞系碩士，曾擔任過萬里雲科技策略長、新北市政府新聞局長及觀光旅遊局長。

新北市新聞局表示，楊宗珉在水利局、高灘處任職期間，許多水利工程跟特色都是他協助建設營造，還有行銷新北河濱公園，包含三重大都會公園也是有拿到全球建設獎，行銷到國際之間，非常有經驗跟相關專長，目前觀旅局也有爭取內政部前瞻計畫補助，相信藉由楊宗珉的專長來建設，可以深耕當地文化發展。

新聞局表示，蔣志薇在媒體及行銷上擁有豐富經驗，市長侯友宜很重視城市的文化底蘊，蔣志薇擁有豐富歷練，相信借重她的相關專長，有助於新北推動文化發展。

【新任觀光旅遊局長簡介】

楊宗珉（男，59年次） 學歷： 國立台灣大學土木工程學系博士 國立台灣科技大學營建工程學系碩士 國立台灣工業技術學院營建工程學系學士 國立高雄工專土木科 經歷： 新北市政府水利局副局長 新北市政府高灘地工程管理處長 新北市政府水利局主任秘書 新北市政府高灘地工程管理處總工程司及副處長 經濟部水利署臺北水源特定區管理局課長技士

【新任市府顧問簡介】

蔣志薇（女，66年次） 學歷： 英國西敏寺大學 新聞系碩士 輔仁大學新聞系 學士 經歷： 新北市政府觀光旅遊局局長 新北市政府新聞局局長 萬里雲科技 策略長