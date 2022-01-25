快訊

高雄1名學測考生確診Ct值21 同試場及接觸師生居家隔離

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北發布人事調整 蔣志薇調任文化基金會副董事長

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長蔣志薇。圖／新北市新聞局提供
新任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長蔣志薇。圖／新北市新聞局提供

新北市政府發布新任首長人事調整，現任觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長；現任水利局副局長楊宗珉調升觀光旅遊局局長；上述人事調整本周三（26日）交接後生效。

新任觀旅局長楊宗珉今年52歲，畢業於台灣工業科技學院營建工程學系、台灣科技大學營建學系碩士、台灣大學土木工程學系博士，畢業後曾在經濟部水利署擔任臺北水源特定區管理局課長技士，後續到市府就任，擔任過高灘地工程管理處總工程司及副處長、水利局主任秘書、高灘處長、水利局副局長。

而現任觀旅局長蔣志薇將調任調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長，畢業於輔仁大學新聞系、英國西敏寺大學新聞系碩士，曾擔任過萬里雲科技策略長、新北市政府新聞局長及觀光旅遊局長。

新北市新聞局表示，楊宗珉在水利局、高灘處任職期間，許多水利工程跟特色都是他協助建設營造，還有行銷新北河濱公園，包含三重大都會公園也是有拿到全球建設獎，行銷到國際之間，非常有經驗跟相關專長，目前觀旅局也有爭取內政部前瞻計畫補助，相信藉由楊宗珉的專長來建設，可以深耕當地文化發展。

新聞局表示，蔣志薇在媒體及行銷上擁有豐富經驗，市長侯友宜很重視城市的文化底蘊，蔣志薇擁有豐富歷練，相信借重她的相關專長，有助於新北推動文化發展。

【新任觀光旅遊局長簡介】

楊宗珉（男，59年次）

學歷：

國立台灣大學土木工程學系博士

國立台灣科技大學營建工程學系碩士

國立台灣工業技術學院營建工程學系學士

國立高雄工專土木科

經歷：

新北市政府水利局副局長

新北市政府高灘地工程管理處長

新北市政府水利局主任秘書

新北市政府高灘地工程管理處總工程司及副處長

經濟部水利署臺北水源特定區管理局課長技士

【新任市府顧問簡介】

蔣志薇（女，66年次）

學歷：

英國西敏寺大學 新聞系碩士

輔仁大學新聞系 學士

經歷：

新北市政府觀光旅遊局局長

新北市政府新聞局局長

萬里雲科技 策略長

新任觀光旅遊局長楊宗珉。圖／新北市新聞局提供
新任觀光旅遊局長楊宗珉。圖／新北市新聞局提供

水利局 新北

延伸閱讀

深澳鐵道自行車3月暫停營運 隧道整修後6月迎賓

春遊玩一波！ 深澳鐵道自行車隧道整修 3月1日起暫停營運

平溪天燈節2月登場 2大主燈、6裝置藝術吸睛

第三劑間隔太長 新北旅館第一線人員僅44人符合資格

相關新聞

不滿重陽金要中央函告無效總預算卡關 北市：努力溝通

台北市議會今下午臨時大會原本要二三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿，市府昨天在總預算政黨協商結束後，將「北市重陽節禮...

新北發布人事調整 蔣志薇調任文化基金會副董事長

新北市政府發布新任首長人事調整，現任觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長；現任水利局副局長楊宗珉調...

影／北巿重陽金條例要政院不核備 議員轟柯文哲混蛋

台北市議會今下午臨時大會原本要二、三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿市府昨天在總預算政黨協商結束後，將北市重陽節禮金...

電動自行車、外送員事故率上升 侯友宜：加強防治

近日酒駕事故頻傳，新北市長侯友宜今天出席道安會報，侯友宜表示，酒駕零容忍，酒駕等同犯罪行為，民眾也期盼立法通過後能有效嚇...

金瓜石九份及台二線春節估大量人車潮 警分3級管制出爐

春節連假長達9天，由於受到疫情升溫影響，許多民眾改以自駕出遊或返鄉，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道...

餐飲空汙防制辦法上路 新北2033家列管

環保署日前修正餐飲業空氣污染防制設施管理辦法，自今年1月及2月分別針對新設及既設餐飲業實施，明列集氣系統、油煙處理設備等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。