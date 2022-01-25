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影／北巿重陽金條例要政院不核備 議員轟柯文哲混蛋

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

北市議會今下午臨時大會原本要二、三讀北市府今年度總預算，但藍營議員不滿市府昨天在總預算政黨協商結束後，將北市重陽節禮金致送自治條例送行政院要求不予核備，議長陳錦祥宣布，跨黨派議員辛苦審預算，等巿長柯文哲解釋清楚再來，今天就散會，北市府今年度總預算仍未通過。

台北市政府今年度總預算持續卡關，原本經昨天第六度政黨協商結束後，今天臨時大會將二三讀通過。但二讀開會前，王浩臨時動議發言痛批，今上午有行政院朋友告訴他，「你們做白工了」，柯文哲以市府名義發文給行政院，要求行政院以上級主管機關身分，不要核備北市議會表決通過的重陽節禮金致送自治條例。

王浩痛批，柯文哲就敬老金自治條例提覆議，議會表決仍失敗，竟用越過市議會的方式，發文行政院要求不予核備，柯文哲不服從民主機制，這是議會57年改制以來，沒有遇到這樣的台北市政府，尤其這幾天議員站在不同角度針對預算提出看法，每個人竭盡所能，希望將市府的預算保留下來，但「獨獨一個混蛋柯文哲，自己不做好事」，他建議議長今天直接提出散會，不要讓總預算通過。

議員潘懷宗也說，市府的舉動讓他相當震驚，但依照地方制度法，議會覆議案12月22日通過維持原決議，地方行政機關未依規定在期限公布或發布，該自治法規在期限屆滿日起算第三天，就應該發生效力，建議議長，重陽金自治條例應該由議會代為發布。

議員汪志冰、王欣儀在議場也高喊同意，王欣儀質疑，議會昨天才幫市府總預算協商通過，沒想到市府要行政院針對重陽金自治條例不予核備的公文，今天才送到議會，根本是突襲議會，「藐視議會、不重視民意」「今天要通過預算，才來這一招，藐視議會」。

北市議會議長陳錦祥宣布，既然市政府在大家這麼忙碌幫他們協商預算，各黨團及有意見的議員都參與協商，結果發這個文給行政院，今天大會就先散會，「等他(柯文哲)解釋清楚，我們再繼續開」。

北市 行政院 柯文哲 重陽節

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