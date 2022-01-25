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電動自行車、外送員事故率上升 侯友宜：加強防治
近日酒駕事故頻傳，新北市長侯友宜今天出席道安會報，侯友宜表示，酒駕零容忍，酒駕等同犯罪行為，民眾也期盼立法通過後能有效嚇阻酒駕發生，另外，侯友宜說，電動自行車及外送員事故率都提升，相關單位要加強防治工作。
警察局交通警察大隊大隊長鄭永裕指出，新北市2021年1至11月30日內交通事故死亡人數為232人，與109年同期相比增加21人、比率10%，每10萬人死亡率於六都排名第二。另區間平均速率科技執法已於昨天（24日）恢復新店環河路、台64線及北宜公路26.2至32.2K等，其餘將陸續辦理檢定，通過後恢復執法。
交通局交通安全科長林昭賢亦針對「111年新北春節交通疏運計畫」報告，林昭賢說，交通局已針對春節交通疏導召開專案會議，並請活動主辦單位確認交通疏導措施、加強宣導管制內容及落實防疫措施；本市境內重點觀光區及重大活動做好橫向聯繫，以維春節交通順暢。
侯友宜說，機車是事故及違規發生率最高的車種，電動自行車發生A1+A2事故上升43.2%，外送員發生A1+A2事故上升15.1%，比例甚高，相關單位必須加強防治工作，並從路口轉向配置與路型調整、無號誌路口安全改善等交通工程面精進，提升機車族行車安全。
另外，在春節期間酒駕防制是警察執勤重點之一，近期疫情再起，侯友宜特別提醒除了加強酒駕執法強度，也請警察局要求第一線員警做好防疫措施，保護好自己。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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