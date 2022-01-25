金瓜石九份及台二線春節估大量人車潮 警分3級管制出爐

春節連假長達9天，由於受到疫情升溫影響，許多民眾改以自駕出遊或返鄉，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，警方估計預期將吸引大量旅客到訪或通行，會有大量人潮及車潮。瑞芳警分局規畫加強交通管制計畫，分成三級管制，利用景點停車場容納量衡量景點內的遊客總量，提醒民眾配合。

瑞芳警分局表示，若中央疾管局因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施。此外，台二線往返車流量大，用路人可多利用清晨等離峰時段，警方也將加強沿線違規取締，若是發現車流壅塞情形，請通報警方，啟動快速到位機制，迅速到場疏導車潮。

春節連續假期金瓜石、九份等景點交通管制措施如下:

第一線是一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。

第二線為A級管制：當九份地區停車場停車量達8成（約300輛自小客）時，將請民眾至新九號停車場（大客車40輛及小客車80輛）及水湳洞停車場（大客車100輛及小客車300輛）停放，並轉搭接駁公車上山。

第三線為雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方將採車輛只出不進方式（僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛）禁止遊客車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

另外，春節期間，若有私人停車場違規攬客及收費紊亂情形，警方將配合交通局加強執行取締、稽核，客運業者將每日視旅客數機動調度接駁班次、連假期間內也將暫停非緊急狀況道路施工申請。