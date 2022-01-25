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綁北捷APP會員搭捷運 可抽iPhone 13好禮

中央社 / 台北25日電

台北捷運為慶祝捷運系統營運可靠度創新高，並感謝會員支持，推出綁定「台北捷運GO」APP加入會員，搭捷運就能天天抽獎，有機會獲發財金紀念票、iPhone 13等好禮。

台北捷運發布新聞稿表示，為慶祝110年捷運系統營運可靠度，創通車以來歷史新高，達到1303.5萬車廂公里（MKBF）， 在世界名列前茅，同時感謝旅客及會員長期支持，推出「2022最狂樂透 綁卡搭捷運天天抽好禮 月月送大獎」活動。

台北捷運系統營運可靠度達到1303.5萬車廂公里（MKBF），創26年來歷史新高，列車可靠度高達99.9992%，相當於列車繞行地球59圈才發生1件5分鐘以上行車延誤事件，是世界上最可靠的地鐵系統之一。

北捷表示，自111年1月至12月，只要手機下載「台北捷運GO」App加入會員，綁定電子票證搭乘捷運，即可參加每日抽3名「免費好禮」， 每月隨機加碼抽「幸運獎」及「特別獎」各1名，有機會把發財金紀念票、彩繪車廂悠遊卡帶回家，更加碼每月抽出iPhone 13等大獎。

北捷提醒，App會員必須當日搭乘捷運，同時未取消綁電子票證者，才有抽獎資格，搭越多抽獎機會越多，如當天搭乘5次，就可獲5次抽獎機會。

捷運 北捷 車廂

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