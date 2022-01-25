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餐飲空汙防制辦法上路 新北2033家列管

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
環保局現場查核輔導餐飲業者，要求業者設置並正常操作防污設備。圖／新北市環保局提供
環保局現場查核輔導餐飲業者，要求業者設置並正常操作防污設備。圖／新北市環保局提供

環保署日前修正餐飲業空氣污染防制設施管理辦法，自今年1月及2月分別針對新設及既設餐飲業實施，明列集氣系統、油煙處理設備等相關設備設置細節，新北市迄今完成2033間餐廳列管。新北環保局表示，餐飲業者若符合該辦法適用對象，需盡速改善餐廳設備，以免觸法空汙法。

餐飲業空氣污染防制設施管理辦法新制上路，針對作業場所從事烘、烤、煎、炒、油炸、煮等餐食調理行業，明列集氣系統、油煙處理設備、排氣管線、氣罩面積、集氣面積等設置細節，該辦法並於今年1月及2月針對新設及既設餐飲業實施。

為使餐飲業落實空汙防制措施，新北市特別加嚴管制，將燒烤業、排餐館、連鎖餐飲業及營業面積達100平方公尺或30個座位數以上餐飲業全數納入管制對象，如未依規定辦理者，最重可依裁處2千萬元罰鍰。

環保局表示，新北市地狹人稠，餐飲業分布密集，空汙陳情對象以餐飲業為大宗，主要都是反映油煙異味問題，隨新法上路，透過擴大納管容易產生油煙廢氣的餐飲業別，加強管制油煙廢氣收集設施的使用，除了油煙汙染防制設備須維持正常運作、加強維護保養外，還要做成紀錄並保存2年備查。

為使業者提前瞭解並因應新法實施，環保局自110年起，即透過業者說明會、餐飲公會協助宣導，迄今已完成2033家列管餐飲業現場查核輔導。環保局說明，新北市針對屢遭陳情餐飲業持續進行輔導、管制，陳情家數由109年2299家降至110年346家，降幅高達85%；而屢遭陳情餐飲案件數，則由5346件降至1721件，降幅為68%。

此外新北市與景文科大合作餐飲業環境教育課程，針對餐飲科系學生安排實體環保課程，以稽查實務經驗分享帶入相關環保法令知識，並搭配實體設備運作原理解說，讓學生瞭解氣罩收集目的及防制設備處理流程。

環保局長程大維表示，除加強取締，從環境教育著手也是非常重要，跨領域學習落實污染防制環保知識，對其未來從事餐飲工作大有幫助。另外，環保局也規劃與職訓中心合作，納入相關環境教育課程，讓有意願從事餐飲業之人員具備環保知識。

環保局與景文科技大學合作，以稽查實務經驗分享帶入相關環保法令知識。圖／新北市環保局提供
環保局與景文科技大學合作，以稽查實務經驗分享帶入相關環保法令知識。圖／新北市環保局提供

餐飲業 科系

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