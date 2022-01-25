影／侯友宜視察疫苗接種站 呼籲民眾盡快施打第三劑

本土疫情持續延燒，全台紛紛增設第三劑疫苗接種站。新北市長侯友宜今早前往中和區前國防管理學院中正堂接種站慰勞辛勤的醫護人員及關心長者接種狀況，並呼籲民眾盡快施打第三劑，也拜託民眾在年節期間遵守防疫規範，平安過好年。

一早前往中和區前國防管理學院中正堂接種站施打第三劑疫苗的長者，在接種站外大排長龍，不過在十點半後人潮明顯減少。新北市長侯友宜十時許抵達接種站，慰勞辛苦執勤的醫護人員，同時也關心長者接種狀況。侯友宜受訪表示，新北醫護同仁非常辛苦，尤其要施打全國最大的量，又要服務最多的病人，因此，除夕、初一兩天讓醫護喘口氣好好休息，儲備能量，再服務新北民眾。