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春節避室內人潮絕佳景點！ 新北河濱單車站過年不打烊

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民眾到河濱單車站租借自行車出遊。圖／新北高灘處提供
民眾到河濱單車站租借自行車出遊。圖／新北高灘處提供

春節連假就要到來，不少民眾規劃外出遊玩，新北高灘處推薦，民眾可至河濱公園體驗單車行，沿線有不少適合大小朋友的遊戲場及網美秘境，滿足遊憩及賞美景的需求，且春節期間除夕初一外，河濱單車站都比照平常假日營業時間，歡迎民眾多加利用。

高灘處指出，這次連假長達9天，若民眾想避開室內人潮，推薦可至新北河濱公園，不只有美景，遊玩樣態也多元，適合春節踏青、休閒遊憩及騎單車遊玩等。

高灘處表示，若要親子同樂，可騎單車到新北大都會熊猴森樂園、灣潭遊戲場、鴨鴨公園自行車躍動場、星際遊戲場；想體驗網美私房景點，可至山佳荷花池及沐心池；想賞花，可到新店陽光運動園區欣賞河津櫻花。

高灘處說明，農曆新年期間的河濱自行車租借站，除了除夕及初一公休外，初二至初六（2月2日至2月6日）的營業時間都是比照平常假日營業模式，租借時間為每日上午8時至下午6時，最晚還車時間則為晚間7時。

另外，民眾也可參加「新北河濱騎跡十八線fun電趣」打卡抽獎活動，只要騎車打卡上傳「新北水漾」臉書粉專的指定貼文，即有機會獲得最大獎iPhone13手機和捷安特自行車。

高灘處提醒，民眾外出遊玩及進入租借站時請落實相關防疫規定，另可多使用FunBike Maji APP智慧租借及行動支付，減少證件及現金接觸最安全。此外，租借站每日進行車輛消毒作業，讓民眾安心騎車。

到新北河濱公園騎乘單車是不少大小朋友的最愛。圖／新北高灘處提供
到新北河濱公園騎乘單車是不少大小朋友的最愛。圖／新北高灘處提供
民眾到河濱單車站租借自行車出遊。圖／新北高灘處提供
民眾到河濱單車站租借自行車出遊。圖／新北高灘處提供
民眾到河濱單車站租借自行車，並於入場前進行手部消毒。圖／新北高灘處提供
民眾到河濱單車站租借自行車，並於入場前進行手部消毒。圖／新北高灘處提供

新北 單車 自行車

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