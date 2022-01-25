新北突檢捷運三鶯線抓缺失 要求停工開罰11萬元

捷運三鶯線去年工安意外釀3死2傷，新北捷運局今天突檢三鶯線高風險工項，發現部分上下設備、發電機未確實檢點等缺失，開罰新台幣11萬元，要求停工限期改善，合格方可施工。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿指出，捷運三鶯線去年發生令人遺憾的工安事故，工程遭勒令停工，新北捷運局除要求統包商檢討改善、迅速辦理復工作業外，特成立捷運工安小組，針對轄管工程進行不定期稽查作業。

捷運局表示，適逢職安署於1月14日發文同意三鶯線第二階段丁類危評工項恢復施工，今天由捷運局長李政安率工安小組突襲檢查三鶯線工程，選定跨越國道3號及佳興路的懸臂節塊P02-13及P03-31單元高風險工項。

工安小組當場發現有部分上下設備、發電機未確實檢點，及現場物料隨意堆置等缺失，依契約開罰統包商9萬元、監造2萬元，及專案管理受連帶處罰的責任，並要求立即改善，合格後方可施工。

李政安在新聞稿中強調，捷運工安小組無預警稽查，未來將成為常態性作業，抽查既存的監督機制是否落實。

李政安進一步說明，捷運三鶯線高架橋梁的高風險工項截至目前完成約80%，尚有跨越國道3號（土城段）、佳興路及台鐵（中山高架橋旁）等3處未完成，預計今年底可全數完工。