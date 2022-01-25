影／新北春節疫苗不打烊 醫療院所再加隨到隨打站

新北市長侯友宜今早至中和關心長者接種情形並表示，新北春節期間接種疫苗不打烊，除有機動篩檢站隨到隨打外，也有33家醫療院所配合，從年初三開始陸續提供服務，新北第三劑的接種率目前已經超過全國，未來還會繼續打下去。

為因應Omicron變異株疫情，新北春節期間接種不打烊，除在中和環球購物中心增開機動疫苗接種站外，也有33家醫療院所從年初三開始陸續為民眾施打，新北市府呼籲民眾盡早接種。

侯友宜今早至中和區前國防管理學院中正堂關心長者接種情形並表示，中和環球商場將於春節期間開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打接種服務，除夕及初一休息外，民眾可在27日至30日（小年夜）、2月2日（初二）至2月6日（初六），每天下午1時30分至4時30分、下午5時30分至8時30分兩個時段，9天中每日提供1000個名額，供民眾接種第一劑、第二劑及第三劑。

侯友宜認為，新北醫護同仁非常辛苦，新的一年開始要防疫，又要幫忙接種疫苗，且春節期間又要照顧很多地方，人力調整上真的很辛苦，尤其新北又要接種全國最大的疫苗量。他提到，新北截至23日，第三劑的接種完成率為18.3%，超過全國的16.6%，新北還會繼續打下去。

侯友宜指出，65歲以上長者及慢性病患者都是高風險族群，新北至30日前有9處中大型社區接種站、20家醫院及13間衛生所持續提供長者安心接種服務，提醒長者依區公所安排的時段踴躍至現場接種，未曾接種過疫苗的長者亦可與當地區公所聯繫，或至新北合約醫療院所預約施打。