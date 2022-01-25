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新北寒假不間斷補助早午餐 與商家合作關懷弱勢生

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北幸福保衛站結合四大超商與愛心店家共同守護孩童。圖／新北教育局提供
新北幸福保衛站結合四大超商與愛心店家共同守護孩童。圖／新北教育局提供

新北市在寒假期間提供早餐補助，透過超商早餐券、學校自設廚房、學校鄰近配合早餐店，及學校合作社多元方式，提供家境較為艱難的孩子餐點；另外，國中小低收入戶學童不論寒假是否到校，均提供50元午餐券，預計約6千名學生受惠。教育局長張明文說，除了早、午餐補助外，新北幸福保衛站也負起主動關懷通報的功能，由門市員工通報資料至市府高風險家庭服務管理中心，啟動後續協助機制。

教育局表示，寒假期間學生參加學校線上活動或課程視為實際到校上課，會持續提供孩子早餐補助措施，低收入戶學童不論是否到校，也提供50元午餐券，盼藉此提供學生及時扶助；若學生遇突發需求，可利用新北市幸福保衛站至四大超商，以及八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯免費領取餐點。

除了幸福晨飽及午餐補助外，新北幸福保衛站加入好日子愛心大平台，提供18歲以下學童若家庭突遭變故，不需審核任何證件，只需填寫基本資料，即可至新北市7-11、全家、萊爾富和OK四大超商、八方雲集、梁社漢排骨及鬍鬚張魯肉飯免費領取餐點，可選取主食餐點包含飯、麵、水餃及麵包等及飲料1份，疫情期間更提供加倍取餐及餐食外帶的服務。

白雲國小小芸（化名）為單親家庭，家中另有祖父母需要照顧，導師了解孩子家庭情況後，協助申請早餐補助。小芸平時上學前到超商兌換餐點，再帶至教室享用；小芸父親則表示，感謝這項補助在寒假不間斷，讓自己不用擔心孩子早餐問題。

沙崙國小小明（化名）為低收入戶，導師特別留意其家中情形並協助申請早午餐補助，小明在學期間到合作社領取早餐，寒假期間則利用午餐券至超商兌換領取，小明很謝謝老師的關心，讓他不用擔心早午餐問題，而且這學期還獲得了進步獎。

新北市在寒假期間提供早餐補助，透過超商早餐券、學校自設廚房、學校鄰近配合早餐店，及學校合作社多元方式，提供家境較為艱難的孩子餐點。圖／新北教育局提供
新北市在寒假期間提供早餐補助，透過超商早餐券、學校自設廚房、學校鄰近配合早餐店，及學校合作社多元方式，提供家境較為艱難的孩子餐點。圖／新北教育局提供

早餐 寒假

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