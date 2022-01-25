北市春節加開2萬劑疫苗量能 2小時約滿84%
台北市大年初四到初六提供約2萬劑第3劑BNT疫苗量能，今天上午9時開放預約。副市長蔡炳坤指出，2小時後已約滿1萬7350人，超過84%量能。
催打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗，台北市政府昨天宣布春節接種計畫，大年初四到初六，也就是2月4日到6日，提供約2萬劑BNT疫苗供民眾接種，今天上午9時開放在台北市疫苗接種預約系統預約。
蔡炳坤說，這3天共提供2萬568劑量能，系統開放15分鐘，就8453人完成預約；30分鐘後已預約過半、1萬420人完成預約；到了上午10時，已1萬3176人完成預約，101個接種點中，有62個已經額滿。
蔡炳坤表示，截至11時15分，已1萬7350人完成預約，超過84%量能，101個接種點中有78個已經額滿，目前尚有餘額，歡迎民眾利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言