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北市春節加開2萬劑疫苗量能 2小時約滿84%

中央社 / 台北25日電

北市大年初四到初六提供約2萬劑第3劑BNT疫苗量能，今天上午9時開放預約。副市長蔡炳坤指出，2小時後已約滿1萬7350人，超過84%量能。

催打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗，台北市政府昨天宣布春節接種計畫，大年初四到初六，也就是2月4日到6日，提供約2萬劑BNT疫苗供民眾接種，今天上午9時開放在台北市疫苗接種預約系統預約。

蔡炳坤說，這3天共提供2萬568劑量能，系統開放15分鐘，就8453人完成預約；30分鐘後已預約過半、1萬420人完成預約；到了上午10時，已1萬3176人完成預約，101個接種點中，有62個已經額滿。

蔡炳坤表示，截至11時15分，已1萬7350人完成預約，超過84%量能，101個接種點中有78個已經額滿，目前尚有餘額，歡迎民眾利用。

疫苗 蔡炳坤 北市

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