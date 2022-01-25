影／公益演唱募款 兩千萬捐新北愛心大平台

有感於近2年受疫情影響，許多弱勢家庭及兒少因疫情影響致生活艱困，為協助改善生活，幼幼慈善基金會、東森電視及愛山林建設去年底舉辦「Good Day 有愛大聲唱」，今日並將公益演唱會募款所得2千萬元捐贈給新北市好日子愛心大平台，提供新北市弱勢家庭、兒少及獨居長者必要協助，由新北市長侯友宜代表受贈。

因疫情關係許多弱勢家庭及兒少因疫情影響致生活艱困，為協助改善生活、燃起希望，去年12月幼幼慈善基金會等團體於新北市三重區舉辦「Good Day 有愛大聲唱」並將募款所得兩千萬捐贈新北市愛心大平台。

愛山林董事長祝文宇表示，愛山林在新北市三重有一塊17000多坪土地正要開工，為幫助弱勢族群，利用此捷運站旁核心位置，做事情幫助有需要的人。他說，新北市不管防疫或市政建設都做得不錯，讓新北市民安居樂業條件。在這個地點辦公益活動，對於單親家庭、獨居老人都有幫助。

新北市長侯友宜表示，感謝幼幼基金會、東森電視及愛山林建設善心義舉,在歲末年前辦理大型公益活動，凝聚市民愛心，響應好日子愛心大平台，這筆款項將運用在育兒寶貝袋、少年自立暨發展扶助服務、愛兒包、課後安心社區照顧及獨居長者緊急救援及居家安全服務等方案。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台截至去年底已媒合善款約11億元、物資市值約24億元，共有約2233萬人次受惠。