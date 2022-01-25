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配合防疫 台北霞海城隍廟、關渡宮取消發財金活動

中央社 / 台北25日電

因應本土COVID-19疫情，許多宮廟春節活動配合調整，台北霞海城隍廟及關渡宮已取消發放發財金活動，艋舺龍山寺鑽燈腳活動也宣布暫停，行天宮三獻禮則將照常舉行。

配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情防疫，中央流行疫情指揮中心日前宣布，宗教團體停止辦理易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；民眾排隊須維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

台北霞海城隍廟表示，除夕夜至大年初一照往例不關廟門，開放信徒新春參拜，不過原定除夕夜發放發財金的活動取消，金額將全數投入冬令救濟與送暖到偏鄉計畫，讓信徒善心持續發散。

台北霞海城隍廟指出，初十啟斗點燈法會將依據中央規定辦理，法壇放在室外廟埕，會規劃並落實1公尺社交距離及人流控管等相關措施；元宵花燈活動則會視疫情滾動調整。

關渡宮總幹事陳進雄說，發財金已確定不會發，福食則比照去年，初一到初六開放民眾在保持社交距離的狀況下，排隊領取一人一份防疫茶跟平安糕，帶回家再吃，祈求增強免疫力、健康平安。

松山霞海城隍廟表示，發錢母活動要不要舉行，目前還在討論中，但看疫情狀況應該是不太可能辦理，28日前會決定並公告。

行天宮表示，除夕夜將照往年通宵開放，廟門從除夕上午4時開到初一晚間10時，民眾可入內參拜。為恭祝元始天尊聖誕，初一凌晨0時將照常舉行三獻禮，配合政府規定，落實防疫。

台北市艋舺龍山寺公告，因應疫情升溫，平安總燈及鑽燈腳活動暫停辦理，農曆正月期間消災祭解法會也先取消，提醒民眾入寺後禁止飲食，參拜完請勿於寺內逗留，且全程戴口罩、確實掃描實聯制、配合量體溫、保持社交距離。

霞海城隍廟 社交距離 除夕夜

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