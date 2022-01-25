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台北通個資疑慮 近萬人連署拒絕強迫推銷

中央社 / 台北25日電

北市政府近年力推台北通App，社民黨台北市議員苗博雅說，日前發起「拒絕台北通強迫推銷」全民連署，不到4天逾9700人加入，待議會大會通過即可成本年度總預算綜合決議。

苗博雅昨晚在臉書發文表示，北市府近1年來運用各種行政手段，陸續將其提供的公共服務「綁進台北通」，使許多民眾為取得公共服務而被迫註冊台北通，但針對台北通原有的個資隱私、數位足跡等質疑，加上北市府強迫推銷手段，引發民眾疑慮及民怨。

為保障人民的「資訊自主決定權」，苗博雅說，自己除對此質詢過台北市資訊局外，去年也對台北市長柯文哲提出質詢，並在去年12月財建委員會正式提出111年度北市府總預算綜合決議案，禁止北市府強迫推銷台北通，並獲財委會修改文字後通過。

苗博雅指出，但前案因北市府及部分議員反對而進入政黨協商，歷經協商4次均未達共識，所以在今年1月20日晚間發起「拒絕台北通強迫推銷」全民連署活動，希望藉由直接民意讓北市府和所有議員重視人民的「資訊自主決定權」。

「不到4天時間，已經有超過9700人加入」，苗博雅說，發起連署後，自己和幾名關心此議題的議員們致力說服其他不同意見者，昨天議會第6次政黨協商終於凝聚共識，同意「台北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以台北通（單一身分識別）為唯一申請管道」為綜合決議。

苗博雅表示，待今天議會大會正式通過，就會成為本年度總預算的綜合決議。

面對北市府執意推銷台北通，苗博雅說，自己的立場很簡單，不反對北市府推動智慧城市，但政府有義務保障人民的「資訊自主決定權」。

苗博雅認為，台北通的資料利用、個資保障規範未完善，無法符合資料保護規則（GDPR）標準前，皆應以「尊重自由意願、自願加入使用」為原則，不該打著數位城市的大旗，用各種行政手段迫使人民配合使用，此綜合決議為保障市民資訊自主決定權的第一步。

北市 台北通 苗博雅

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