拒柯文哲強迫推銷台北通 議員發起連署近萬人參與

台北市議員苗博雅等人發起「拒絕台北通強迫推銷」全民連署，不到4天，已有9700位民眾連署，北市議會昨天政黨協商，議員提出綜合決議，要求台北市政府暨所屬各機關學校提供的公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以台北通(單一身份識別)為唯一申請管道，等今天議會下午大會正式通過，就會成為本年度總預算的綜合決議。

台北市長柯文哲積極力推台北通，不過議員苗博雅等人質疑市府強迫推銷，質疑市府運用各種行政手段，陸續將公共服務「綁進台北通」，使許多民眾為了取得公共服務，被迫註冊台北通。議員質疑，台北通原本就有的個資隱私、數位足跡等疑慮，加上市府強迫推銷的手段，引民眾疑慮及民怨。

對此，台北市資訊局回應，台北通做為台北市會員管理系統，立基在身分核實基礎，提昇便民服務，這是身分驗證應用而非取代身分證，民眾在許多線上服務仍需自然人憑證才能符合認證及簽章規範。另外，台北通也早制定多元載具管道發展方向，單一識別系統也會陸續統合中央識別系統，建立更具數位包容及族群涵蓋的便民服務體系。

苗博雅認為，為反映民意，保障人民「資訊自主決定權」，她在2020年5月29日質詢台北市資訊局，又於2021年11月11日對柯文哲市長提出質詢。並在去年12月23日財建委員會，正式提出111年度台北市政府總預算綜合決議案，禁止市府強迫推銷台北通，並獲得財建委員會修改文字後通過。

苗提到，因市府及部分議員反對，進入政黨協商。協商4次均未達成共識。她在1月20日晚間，發起「拒絕台北通強迫推銷」全民連署，希望藉由直接民意，讓市府和議會所有議員重視人民的「資訊自主決定權」，不到4天時間，已經有超過9700人加入。

苗博雅說，發起連署後，她和幾位關心台北通議題的議員，在政黨協商據理力爭，說服不同意見的議員，連假日也在溝通。昨天議會舉行第6次政黨協商，終於凝聚共識，讓各黨派議員同意我所提的綜合決議文字，「台北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以台北通（單一身份識別）為唯一申請管道。」待今天1月25日議會大會正式通過，就會成為本年度總預算的綜合決議。

苗博雅說，她立場很簡單，她不反對市府推動智慧城市，但政府有義務保障人民的「資訊自主決定權」。在台北通的資料利用、個資保障規範未完善，無法符合GDPR標準前，皆應以「尊重自由意願、自願加入使用」為原則。不該打著數位城市的大旗，用各種行政手段迫使人民配合使用。議會的綜合決議，也是保障市民資訊自主決定權的第一步。