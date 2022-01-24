新北社會局與土城醫院簽合作備忘錄 共同守護兒少保

新北土城醫院與新北社會局今簽署合作備忘錄，共同為兒少保護個案的醫療服務努力。社會局表示，這是全國首創醫療和社政緊密合作的模式，未來將在在輕重症上分工，提高服務量能；土城醫院則說，未來將與社會局組專業工作團隊，擬定醫療方案獲解決策略，共同改善安置兒少的身心發展。

社會局說明，由長庚醫療財團法人興建經營的土城醫院與社會局針對兒少保護個案共同合作，重度由院方專業醫師提供服務；輕度則由安置機構負責，院方再排定專業醫師到場教育訓練或諮商，以提高整體服務量能。

社會局長張錦麗表示，兒少保個案都是遭原生家庭或照顧者身心虐待，或父母吸食毒品垂直感染的毒寶寶，甚至有的是遭性侵害的受虐者，身心受到嚴重創傷或扭曲，以致在安置機構，容易產生情緒不穩、躁動、發展遲緩等身心功能退化現象，使安置機構的工作人員面臨極大的挑戰。

今日雙方今簽署合作會場上，社工員以行動劇呈現緊安家園的情境。14歲的小美想跟同伴一起切水果並玩耍，哪知遭不理後竟憤而拿起水果刀要刺同伴，幸經生輔員緊急攔下；小美轉而拿起玻璃杯摔破，要用碎玻璃自傷，生輔員極力攔阻，卻反被情緒失控的小美咬傷手臂。

張錦麗提到，小美這樣的案例，在安置家園中時有所聞，甚至有情節更加嚴重的個案。土城醫院院長黃璟隆在過去就與新北家防中心、兒少科緊密合作，這次更率土城醫院兒科、精神科、急診科、社服課等專業醫師團隊一起，再加上學界實踐大學老師顏玉如的協助，希望透過教育訓練、個案研討、行動觀察、專業支持及驗傷採證等五大項目來合作。