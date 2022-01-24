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永和公所及中和里長聯誼會訪金門 觀摩打卡熱點

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市永和區公所以及中和區里長聯誼會考察參訪團拜訪金門縣金湖鎮。圖／金湖鎮公所提供
新北市永和區公所以及中和區里長聯誼會考察參訪團拜訪金門縣金湖鎮。圖／金湖鎮公所提供

中永和兩地日前率團至金門與姊妹市金湖鎮交流，永和區公所區長陳怡君分享，當地很多透過簡單的彩繪就能打造熱門打卡景點，值得永和借鏡；金湖鎮長也說，歡迎大家交流且互相學習，也盼藉此促進三地間的民眾交流互動。

新北中和及永和與金門金湖鎮締結姊妹市已超過30年，永和區公所以及中和區里長聯誼會日前率團到金湖鎮考察，一行共107人，雙方盼藉由觀摩互動吸取各項實務經驗，使區、鎮業務推展順暢，以促進地方更繁榮、進步。

陳怡君表示，這次帶著學習的心前往，也吸取到不少寶貴經驗，像金湖鎮內有許多觀光景點及古老建築，透過重整再造成為熱門打卡景點，有些即便是一片牆，也能透過3D地上彩繪，這可供永和仁愛公園及區內一些舊房舍參考，打造城市中的小景點。

陳文顧表示，歡迎大家到訪，中永和及金湖鎮過去每一年都互有參訪交流，汲取彼此施政的經驗，對於鄉鎮業務的推動頗多助益，也希望在交中加強金湖鎮與中、永和區的交流互動，增進兩方的情誼。

中和區里長聯誼會市政顧問張慶忠表示，這次透過互動作為里長業務推展之參考依據。金湖鎮代表會副主席林麗芬也盼，雙方多互動、交流經驗，學習彼此的長處，在相互學習服務的經驗中，截長補短。

金湖鎮透過3D地上彩繪，讓平凡無奇的海邊，成為打卡景點。圖／永和區公所提供
金湖鎮透過3D地上彩繪，讓平凡無奇的海邊，成為打卡景點。圖／永和區公所提供

金門 聯誼 考察 新北

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