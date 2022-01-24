永和公所及中和里長聯誼會訪金門 觀摩打卡熱點
中永和兩地日前率團至金門與姊妹市金湖鎮交流，永和區公所區長陳怡君分享，當地很多透過簡單的彩繪就能打造熱門打卡景點，值得永和借鏡；金湖鎮長也說，歡迎大家交流且互相學習，也盼藉此促進三地間的民眾交流互動。
新北中和及永和與金門金湖鎮締結姊妹市已超過30年，永和區公所以及中和區里長聯誼會日前率團到金湖鎮考察，一行共107人，雙方盼藉由觀摩互動吸取各項實務經驗，使區、鎮業務推展順暢，以促進地方更繁榮、進步。
陳怡君表示，這次帶著學習的心前往，也吸取到不少寶貴經驗，像金湖鎮內有許多觀光景點及古老建築，透過重整再造成為熱門打卡景點，有些即便是一片牆，也能透過3D地上彩繪，這可供永和仁愛公園及區內一些舊房舍參考，打造城市中的小景點。
陳文顧表示，歡迎大家到訪，中永和及金湖鎮過去每一年都互有參訪交流，汲取彼此施政的經驗，對於鄉鎮業務的推動頗多助益，也希望在交中加強金湖鎮與中、永和區的交流互動，增進兩方的情誼。
中和區里長聯誼會市政顧問張慶忠表示，這次透過互動作為里長業務推展之參考依據。金湖鎮代表會副主席林麗芬也盼，雙方多互動、交流經驗，學習彼此的長處，在相互學習服務的經驗中，截長補短。
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