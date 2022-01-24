北車E1E2公辦都更招商開跑 投資人憂施工遇古蹟

台北車站特定專用區E1E2街廓公辦都更案今舉辦招商說明會，趕在年前公告招商，預估將引入240億元民間投資，創造600億元產值，基地位處台北市西區商圈核心，同時也是台北市長柯文哲完西區門戶最後一塊拼圖。不過潛在投資人憂施工遇遺構古蹟，得標廠商成本已投入難認賠，北市都市更新推動中心表示，得標廠商權益能容積轉移使用。

E1E2街廓範圍於日據時期改建成為鐵道部官舍區，至今仍保留部分日式宿舍及附屬建築群。基地位處台北市西區商圈核心，位於忠孝西路、西寧北路、鄭州路（市民大道高架路段）和塔城街圍成的街廓，鄰近台北車站六鐵共構、雙子星C1D1、台北舊市議會、台北轉運站、鐵道部博物館園區及北門廣場等。

北市都更推動中心表示，基地依台北市文資審議會第37次決議切分為高、低度開發區，其中高度開發區實施權利變換範圍約1.6公頃，100%國有地，預估總產值600億以上，總樓地板面積約6萬坪；低度開發區面積約1.8公頃，區內有指定兩處古蹟及6棟歷史建築，未來開發規劃構想以高密度開發區住商大樓與低密度開發區文化資產共存共榮為原則，重現鐵道文化。

北市都更推動中心表示，招商期間為111年1月20日至111年5月30日，採資格審查及綜合評審二階段評選，共同負擔比例上限40%、高度開發區商場租金計收比下限8%及低度開發區（含交廣12用地）租金計收比下限1%。

潛在投資人表示，該區遺構古蹟多，市府應邀集文史界確認範圍，否則施工遇古蹟得標廠商難認賠，再加上得標商往往向下發包，承包商承擔大量成本壓力，一旦動工，恐破壞古蹟造成文史損失。

北市都更推動中心副執行長蘇雋懿表示，高度開發區經過歷次文資審議，才有把握會有訂這個範圍，若將來施工過程再出現古蹟，會依據文資法第57條規定，通知文化局採取必要維護措施，至於得標廠商權益能容積轉移使用。

至於近來面臨國際缺工問題，是否擔心影響此次招標結果，蘇雋懿表示，待出現得標廠商後，還需進入都更審議期程，最快尚需一年半的時間，才會拆除地上物，屆時可望缺工問題已經好轉。