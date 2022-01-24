疫情延燒防量能崩潰 新北遠距關懷平台2.0上線

居家隔離期間確診病例不斷，新北現有5202人居檢，市府推出遠端虛擬病房平台APP，讓民眾在居家檢疫或自主健康管理期間，以藍芽自動上傳，遠端監控身體數據，包括體溫、血氧血壓等，減少人員接觸感染風險，初期先讓泰山檢疫中心輕症確診者試用，未來計畫擴大到全市。

本土疫情延燒，確診者也倍數成長，外界憂心可能造成醫療量能崩潰，新北從去年就推「遠距關懷虛擬病房平台」，利用「科技防疫」，讓醫護人員能遠端統一監測確診者狀態，降低醫療負擔。

新北資訊中心指出，市府從去年12月就在規劃「遠距關懷虛擬病房平台2.0」，未來將供民眾在自主健康管理期間，也能在家自行透過專屬App上傳身體數據，供專業醫療團隊監測，以保障生命安全。

新北衛生局說明，目前優先建置於泰山檢疫中心使用，輕症或無症狀確診者入住報到時，就會有專人要求掃QR Code及註冊等，並準備儀器量測血氧濃度、血壓、體溫等身體狀況的數據，還可以用視訊或是簡訊方式與醫護人員問診及溝通。

資訊中心補充，過去1.0僅有網頁版，且民眾要自行填寫，過去已經有千人以上使用過；2.0透過物聯網（IoT）技術讓儀器能自動傳送數值，民眾及醫護人員用APP即能了解身體狀況，APP另外還規劃足跡及定位功能，只是手機APP商店的審核標準對定位這類功能較嚴謹，目前還在審核中；疫苗護照目前則還沒考慮加入。

衛生局醫管科長楊時豪認為，目前依照中央政策是讓確診者集中檢疫隔離，但若未來確診暴增，恐怕得讓輕症及無症狀者直接在家中自行隔離，屆時2.0的平台就能直接應用，讓醫護人員對民眾身體狀況做遠端監測，既能達到關懷病患的任務，也能防止實體醫療院所量能崩潰。

新北民政局兵勤科長李明鴻表示，民政局現在全力協助居家檢疫等相關工作，未來看市府政策如何規劃就配合，若平台能減輕第一線人員負擔當然是很好。

民眾黃先生表示，他在科技業工作，近來疫情的確令人擔心，如果該平台能保障染疫者的生命安全，是樂觀其成，不過還是有點擔心個資會外洩，且民眾若能自行輸入數據，可能會有造假問題。