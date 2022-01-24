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汐止春安工作展開 義警民防大隊頒慰問金

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市民防大隊長及義警大隊長特地到汐止警分局頒發慰問金。 圖／觀天下有線電視提供
新北市民防大隊長及義警大隊長特地到汐止警分局頒發慰問金。 圖／觀天下有線電視提供

過年就快到了，從今(24)日起，為期15天的春安工作正式展開，汐止警分局結合義警民防，在春節期間持續提供治安、交通及為民服務工作，新北市民防大隊長及義警大隊長特地到汐止警分局頒發慰問金。

新北市義警大隊長陳汪全表示，先祝大家新春愉快，希望透過今天義警民防的慰問，汐止的治安能夠更加的順利，所有市民能夠更加平安。

新北市民防大隊長吳建亨指出，跟新任的陳大隊長是非常好的朋友，這每一年例行的活動都是應該要做的，非常感謝中隊長帶領基層的義警民防弟兄協勤汐止分局，尤其春安非常辛苦，因為春安期間天氣又比較寒冷，希望大家好好的保護自己，協勤汐止地方的交通治安，大家共同來努力。

汐止警分局副分局長蔡宜學表示，今天非常高興義警、民防大隊長親自來分局慰問，相信在這段期間，從1/24到2/8日，15天的春節加強重點工作的部分，有義警民防的協勤一定會讓汐止的治安跟交通更加的平穩。

汐止 新北

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