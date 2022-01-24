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北市果菜魚肉花卉批發市場 初一起連5天休市

中央社 / 台北24日電

農曆年前採買年貨人潮湧現，台北市市場處今天提醒，北市魚肉果菜和花卉批發市場將於2月1日至5日休市，預計2月6日凌晨開市恢復批發交易，以因應各界開工祭拜需求。

因應春節9天長假，市場處今天發布新聞稿表示，台北市第一、第二果菜和魚類、畜產、花卉等批發市場將於2月1日（初一）至5日（初五）休市5天，提醒採買業者和民眾留意。

此外，為因應年節送禮需求，台北農產公司備有蔬果禮箱、水果禮盒訂購服務；漁產公司也備有春節海鮮禮盒、精選年貨等商品；另外，畜產公司則備有雞、鴨、豬肉等熟食產品，民眾可上各公司官網選購。

市場處指出，民間習俗農曆正月初五至20日為新春開市的良辰吉日，民眾、商店與各公司行號多會敬備蔬果、魚、雞等食品祭拜五路財神，祈求新的一年平安順利、財源廣進。

為方便民眾採買民生食品、花卉與祭祀用品，市場處說，北市各批發市場將於2月6日（初六）凌晨開始進行批發交易，農、魚、花卉批發市場內設置的零批場（零售、批發）也自當天開始營業，提供民眾選購需求。

北市 年貨 春節

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